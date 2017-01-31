به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه استان قم، مراسم تشییع پیکر هفت شهید مدافع حرم فردا ۱۳ بهمنماه، ساعت ۱۴ با حضور مردم همیشه در صحنه استان قم از بیت حضرت امام خمینی(ره) به سمت حرم حضرت معصومه(س) برگزار میشود.
در این مراسم پیکر مطهر ۴ شهید از لشکر فاطمیون به نامهای سید امین حسینی، سید محمد علی حسینی، نعمت الله رضایی، محمد مهدی قربانی و ۳ شهید از تیپ زینبیون به نامهای دلیر علی، سید مبین زید و سید کمیل زیدی روی دستان مردم شهیدپرور و قدرشناس قم تشییع خواهند شد.
پیکر این شهدا پس از اقامه نماز میت در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر کریمه اهل بیت(س)، در قطعه ۳۱ مدافعان حرم در بهشت حضرت معصومه(س) به خاک سپرده میشود.
قم - مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ۷ شهید از شهدای مدافع حرم، فردا چهارشنبه در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه استان قم، مراسم تشییع پیکر هفت شهید مدافع حرم فردا ۱۳ بهمنماه، ساعت ۱۴ با حضور مردم همیشه در صحنه استان قم از بیت حضرت امام خمینی(ره) به سمت حرم حضرت معصومه(س) برگزار میشود.
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