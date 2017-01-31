ساخت ۱۲ پالایشگاه جدید نفت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان مقدم امروز در کنفرانس نفت ایران با بیان اینکه هم اکنون ۹ پالایشگاه با ظرفیت یک میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه نفت در سطح کشور در مدار تولید و بهره برداری قرار دارند، گفت: به زودی بهره برداری از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز آغاز خواهد شد.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در حوزه انتقال نفت هم در حال حاضر وسعت شبکه انتقال نفت و فرآورده نفتی کشور به حدود ۱۳ هزار کیلومتر خط لوله رسیده است، تصریح کرد: علاوه بر این هم اکنون، بیش از ۵۵۰۰ جایگاه بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی در کشور فعال است.

این مقام مسئول با تاکید ضرورت ایجاد بهینه سازی و به روزرسانی پالایشگاه‌های نفت ایران در دوره پسابرجام، بیان کرد: بر این اساس در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس، احداث پالایشگاه‌ جدید نفت سنگین ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در بندر جاسک با هدف صادرات در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه ساخت پالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه ای آناهیتای کرمانشاه در غرب کشور، تاکید کرد: احداث مجتمع پالایشگاهی سیراف با ظرفیت ۴۸۰ هزار بشکه از دیگر برنامه های پالایشگاه سازی ایران به شمار می‌رود.

مقدم با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح تثبیت، بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید پالایشگاه نفت آبادان به ظرفیت ۲۱۰ هزار بشکه در روز با استفاده از فاینانس چین، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی در پالایشگاه آبادان روزانه حدود ۸۸ هزار نفت کوره تولید می‌شود که یکی از اهداف توسعه این پالایشگاه کاهش تولید نفت کوره است.