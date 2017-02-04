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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

درپی جنجال آفرینی ترامپ؛

سخنگوی کاخ سفید: آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست

سخنگوی کاخ سفید: آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست

سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی کوتاه عنوان داشت که آزمایش اخیر موشکی ایران نقض برجام نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در واکنش به آزمایش موشکی ایران گفت: آزمایش موشکی ایران نقض برجام نبوده است.

اسپایسر در گفتگویی کوتاه با MSNBC با ذکر این مطلب در ادامه افزود: این یک نقض مستقیم نبوده است. فکر می کنم سوالی در این رابطه که ایران با آزمایش موشک، روح برجام را نقض کرده است یا نه وجود نداشته باشد.

سخنگوی کاخ سفید در پایان، توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ را یک توافق شیرین برای ایران توصیف کرد.

به گزارش مهر، سخنگوی کاخ سفید پیشتر نیز گفته بود که اقدام اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، در اعمال تحریم های جدید علیه ایران نقض برجام نبوده است.

کد مطلب 3896367
عبدالحمید بیاتی

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