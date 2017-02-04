سخنگوی کاخ سفید: آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در واکنش به آزمایش موشکی ایران گفت: آزمایش موشکی ایران نقض برجام نبوده است.

اسپایسر در گفتگویی کوتاه با MSNBC با ذکر این مطلب در ادامه افزود: این یک نقض مستقیم نبوده است. فکر می کنم سوالی در این رابطه که ایران با آزمایش موشک، روح برجام را نقض کرده است یا نه وجود نداشته باشد.

سخنگوی کاخ سفید در پایان، توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ را یک توافق شیرین برای ایران توصیف کرد.

به گزارش مهر، سخنگوی کاخ سفید پیشتر نیز گفته بود که اقدام اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، در اعمال تحریم های جدید علیه ایران نقض برجام نبوده است.