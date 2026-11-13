به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

کنسرت‌های یک فستیوال رایگان در فضای مجازی حاشیه‌ساز

قرار بود به واسطه برنامه ریزی هایی که توسط یک مجموعه جدید التاسیس جامع فروش خودرو انجام شده کنسرت های رایگانی با حضور هنرمندان شناخته شده و پرطرفداری چون رضا صادقی، اشوان، امید حاجیلی، علیرضا طلیسچی و تعدادی دیگر در حوالی جاده مخصوص تهران کرج پیش روی مخاطبان قرار گیرد. مسیری که ابتدا با برگزاری کنسرت های رضا صادقی، اشوان و امید حاجیلی به سرانجام رسید و حتی عکس هایی هم از استقبال چشمگیر مردم از این رویداد رایگان در فضای مجازی منتشر شد.

اما پس از چندی در فضای مجازی خبری مبنی بر توقف این فستیوال هفت روزه از روز شانزدهم آبان به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا منتشر و اعلام شد دست اندرکاران این فستیوال تصمیم به لغو ادامه اجراها گرفته اند.

نکته جالب توجه این جاست که از پس کامنت های مثبتی که برخی از مخاطبان نسبت به این فستیوال نوشته بودند، واکنش های بسیار تندی هم درباره نحوه برگزاری این رویداد در فضای مجازی منتشر شده بود که ماجرای برگزاری این فستیوال را نیز تحت تاثیر قرار داد. مسیری که به نکاتی چون فقدان کیفیت صدا، فاصله زیاد جایگاه تماشاگران با صحنه اصلی اجرا، شرایط پارک خودرو و مشکلات مربوط به آن و برخی بی نظمی ها در نحوه برگزاری اشاره داشت و موجب شد چنین رویدادی تبدیل به یکی از مهم ترین اخبار و رویدادهای حاشیه موسیقی در فضای مجازی شود.

ماکان بند؛ معرفی چهره های جدید بعد از رفتن امیر و رهام

انتشار یک ویدئو در فضای مجازی با موضوع معرفی چهره های جدید «گروه ماکان» پس از جدایی امیر مقاره و رهام هادیان از دیگر نکاتی است که مورد توجه مخاطبان این بخش از موسیقی قرار گرفته است.

ماجرا از این قرار است که پس از اعلام رسمی پایان همکاری و فعالیت امیر مقاره و رهام هادیان در قالب «گروه ماکان» یا همان «ماکان بند» به نظر می آمد فعالیت این مجموعه پرطرفدار مخاطبان به اصطلاح تین ایجری به پایان رسیده است. مسیری که به نظر می آید خلاف آن چیزی است که تصور می شد؛ چرا که در همین چند روز گذشته ویدئویی منتشر شد که نشان از معرفی ۲ چهره جدید به عنوان خوانندگان «گروه ماکان» می داد.

مجموعه «آوازی نو» که مدیریت «گروه ماکان» را به عهده داشته از معرفی چهره یا چهره های جدید برای این گروه خبر داده است که گویا قرار است به عنوان خواننده در این گروه فعالیت خود را پیش روی مخاطبان قرار دهند. باید منتظر ماند و دید که طی روزهای پیش رو از سرنوشت «ماکان بند» در فضای مجازی چه مطالبی منعکس خواهد شد.

فرزاد فرزین و حاشیه های یک کنسرت پردردسر

فرزاد فرزین از جمله خواننده هایی که طی سال های اخیر تلاش کرده در حوزه های بازیگری نیز فعالیت هایی را انجام دهد و به تبع این علاقه و اشتیاق دست به خلق تجربه های متفاوت تر در برگزاری کنسرت ها و برنامه های زنده خود بزند، چندی پیش بود که با برگزاری یکی از کنسرت های پروژه «جهان من» که تبلیغات زیادی هم برایش در فضای مجازی صورت گرفته بود، خود را وارد یک ماجرای پردردسر کرد.

ماجرا هم از آن جا شروع شد که علاوه بر موضوع قیمت بلیت کنسرت که آغازگر حاشیه‌ها شد، پخش ویدئوهای تقطیع شده از حرکات نمایشی گروه پرفورمنس کنسرت دستمایه واکنش های متفاوتی نیز از سوی کاربران شد؛ مسیری که به نظر می آمد بهتر بود این خواننده و گروه اجرایی اش از گروهی با تجربه تر برای اجرای حرکات این بخش استفاده می‌کردند. البته طبق گفته ها و پیگیری هایی که در این زمینه صورت گرفته، قرار است در برنامه های پیش رو تغییرات زیادی در طراحی و اجرا انجام شود.

حتی برخی از شنیده ها نیز حاکی از آن دارد که گروه حرکات این پروژه به طور کامل تغییر کرده و مخاطبان قرار است در کنسرت آینده فرزاد فرزین شاهد اتفاقات با کیفیت تری به نسبت آنچه در بخش هایی از کنسرت قبلی شاهد آن بودند، باشند. البته این واکنش های منفی در حالی است که فیلم های دیگری نیز از همین برنامه منتشر شده که نشان از کیفیت مناسب اجرای برخی دیگر از قطعه ها دارد که میان موافقان و مخالفان ماجرای کنسرت «جهان من» فرزاد فرزین در فضای مجازی تبدیل به موضوعی داغ برای بحث و تبادل نظر شده است.

رضا یزدانی؛ انتشار «خاطره عشق» و یک چالش برای مخاطبان

«خاطره عشق» عنوان دومین قطعه برای تیتراژ سریال «تاکسی» است که این روزها به کارگردانی حسن نوری در شبکه نمایش خانگی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

اثری به خوانندگی رضا یزدانی، ترانه مهدی ایوبی و ملودی و تنظیم میلاد بابایی که به تهیه کنندگی علی اوجی و مجید صالحی در دسترس مخاطبان قرار گرفته و یزدانی به بهانه انتشار آن از طرفدارانش در فضای مجازی درخواستی کرده است.

وی در این باره نوشت: «برای پخش این ترانه، یه چالش گذاشتیم؛ به این صورت که هرکس هرجای جهان که هست یه پست داخل ماشین با حال و هوای پاییز و همراهی این تک آهنگ بذاره و صفحه من رو تگ کنه؛ بهترین هاشو تو صفحه خودم یا فن پیج استوری و پست می کنم. منتظر دیدن و شنیدن حال دلتون به وقت هم خوانی با خودم هستم.»