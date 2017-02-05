رونمایی از پوستر «افسونگر» در آستانه اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «افسونگر» که پوستر آن توسط ایوب خداوردیان طراحی شده، قرار است بعد از پایان برگزاری جشنواره سی و پنجمین فیلم فجر و از ٢٣ بهمن در سینماهای سراسر کشور به نمایش عمومی درآید.
در «افسونگر» پژمان بازغی، لیلا اوتادی، تیرداد کیایی، نیلوفر شهیدی، نگار فروزنده و شقایق فراهانی، (با حضور) سیاوش تهمورث، نعیمه نظام دوست، سعید داخ، امیر نوری، داود شیرعلی، امین چنارانی به ایفای نقش پرداخته اند.
در خلاصه داستان این فیلم با مضمونی اجتماعی آمده است: شایان وکیل مدافعی که در اکثر پروندههای قضایی پیروز است در آخرین پروندهاش سعی دارد موضوع را پیچیدهتر کرده تا منافع بیشتری به دست آورد، اما با ورود رویا که به عقد موقت شایان درآمده، اتفاقاتی در زندگی خصوصیاش میافتد که او را دچار دوگانگی کرده و اعتبار کار و زندگیاش در مرز فروپاشی قرار میگیرد ...
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از سرمایه گذاران: حسین تبریزی، مصطفی علمیفرد و سیدمسعود اطیابی، مدیران فیلمبرداری: افشین علیزاده و هوشنگ غفوری، مدیر صدابرداری: وحید سلطانی، تدوین: روزبه کلباسی، طراح چهرهپردازی: شهرام خلج، مدیر صداگذاری: سیدمحمود موسوینژاد، آهنگساز: مسعود سخاوتدوست، پخش: موسسه راه عرفان (محسن مسافرچی).
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