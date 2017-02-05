به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی زاده در نشست خبری با اشاره به دستاوردهای طرح تحول سلامت در سه سال گذشته اظهارکرد: در قالب این طرح ۱۱ بسته خدمتی ابلاغ شد.

وی با اشاره به مشکلات استان در حوزه تغذیه‌ای بیان کرد: در قالب اجرای این طرح و با کمک بنیاد برکت و کمیته امداد دو هزار و ۸۱۰ مادر و سه هزار و ۵۰۰ کودک تحت پوشش سبد غذایی قرارگرفتند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: اجرای این طرح مانع افزایش آمار سوء تغذیه در استان شده است.

وی با اشاره به اجرای سامانه یکپارچه بهداشت بیان کرد: ۴۸۱ نقطه در حوزه بهداشتی داشتیم که باید به این سامانه متصل می‌شدند.

مهدی زاده تصریح کرد: تا کنون ۳۲۸ نقطه به این سامانه متصل شده که اطلاعات ثبت شده در راستای بهینه سازی اعتبارات و برنامه ریزی های آینده کمک بسزایی می‌کند.

به گفته وی تا کنون سه میلیون ۶۰ هزار خدمت در سامانه یکپارچه سلامت ثبت شده است.

مهدی زاده با بیان اینکه امکانات بخش فیزیکی متناسب با بخش تکنیکی نبوده است، افزود: بعد از اجرای طرح تحول سلامت منابع خوبی برای تجهیز خانه‌های بهداشت جذب شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: در سال ۹۴ بیش از ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار در بحث بهسازی فضاهای فیزیکی جذب شد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت بهداشت، استانداری خراسان جنوبی و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیان داشت: در قالب این تفاهم نامه ۱۰۰ پروژه با اعتبار ۵۸۹ میلیارد ریال در حوزه بهداشتی تعریف شده است.

مهدی زاده بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها ۶۰ درصد از سوی وزارت بهداشت، ۲۵ درصد دانشگاه علوم پزشکی و ۱۵ درصد از سوی استانداری تأمین اعتبار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در قالب این پروژه‌ها ۳۲ هزار متر مربع فضا تخریب و نوسازی می‌شود، عنوان کرد: ساخت و نوسازی ۲۸ خانه بهداشت، ۲۸ مرکز خدمات جامع سلامت، ۱۶ پایگاه سلامت، ۱۱ پانسیون، سه آموزشگاه بهورزی، چهار ستاد مرکز بهداشت اجرا می‌شود.

وی از آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه از محل اعتبارات استانی نیز خبر داد و افزود: دو پروژه هم به کمک یکی از خیران استانی آغاز می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: اتمام این پروژه‌ها از زمان آغاز طرح به مدت ۹ ماه خواهد بود.