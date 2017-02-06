به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه پر برکت فجر برای همه ما عزت و شرف است و امیدواریم که خداوند بیش از پیش این کشور را عزیز و مقتدر بدارد.

وی در ادامه به موضوع مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و بیان داشت: در جریان مذاکرات هسته‌ای و قبل از آن، غربی‌ها اصرار داشتند که ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکند! در حالی که ما قبل از آنها و پیش از آنها بمب اتم را تحریم کرده و این را اعلام کرده بودیم، چرا که معتقدیم کسی به سمت بمب اتم می‌رود که نه دین را بشناسد و نه خدا را.

استاد برجسته حوزه خاطرنشان کرد: دو غده در تفکر غرب وجود دارد؛ یکی انکار معاد و دیگری انکار تجرد روح؛ یعنی انسان بعد از مرگ تمام می‌شود و حساب و کتابی در کار نیست! این نوع تفکر، جنگ جهانی اول و دوم و جنگ‌های نیابتی امروز را راه می‌اندازد و اگر امروز هم بتوانند ابایی از راه اندازی جنگ جهانی سوم ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که میلیون‌ها گرسنه و فقیر و هزاران مهاجر و آواره در جهان وجود دارد، می‌بینید که بودجه بعضی از کشورهای غربی صرف آدم کشی می‌شود و در کشورهایی مانند آمریکا، کارخانه‌های تولید سلاح‌های کشتار جمعی آنها سه شیفته در حال کار است! این برتری طلبی‌ها، جاه طلبی‌ها و غرور که امروز غرب را گرفتار کرده است، از این نگرش نشأت می‌گیرد.

آیت الله جوادی آملی ابراز داشت: غربی ها چون خود را نشناختند در حد یک حیات گیاهی زندگی می کنند در حالی که دین آمده تا انسانیت انسان را شکوفا کند و به او تعالی ببخشد. قرآن کریم می گوید انسان بدنی دارد که فرع است و با مرگ می پوسد، اما روحی دارد که اصل است و ابدی است، انسان در مواجهه با مرگ، مرگ را می میراند نه اینکه بمیرد، انسان از پل مرگ می گذرد و ابدی می شود؛ در نتیجه، انسان ابدی، توشه ابدی می خواهد و این توشه همان ایمان و اعتقاد به خداست. بنابراین قبل از هر مساله ای باید این بخش های فرهنگی برای ما حل شود تا با تکیه بر این باورها به پیش برویم و به دیگران نیز متذکر شویم.

وی تصریح کرد: یک فطرت در درون همه انسانها به ودیعه نهاده شده است که قابل اصلاح است، لذا باید در مذاکرات و گفتگوهای فرهنگی این نکات به آنها متذکر و یادآوری شود که آنها بدانند ابتدا باید ماهیت حقیقی انسان برای انسان روشن شود که خداوند او را با فرشتگان مقایسه کرده و دارای مشترکات فراوانی با فرشتگان است.

این مفسر قرآن کریم متذکر شد: متأسفانه این بینش غربی در برخی بخش‌های جامعه علمی ما نیز رسوخ کرده است که باید در این خصوص بیشتر هوشیار باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از جوانان نخبه کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: کشور را مردان بزرگ هدایت می‌کنند و هوش ایرانی مثال زدنی است، جوانان ما اگر حمایت شوند، استعداد بسیاری برای رشد و پیشرفت دارند، ما باید با تأمین و حمایت از جوانان و رعایت عدالت و اخلاق در جامعه، نخبگان را در کشور تقویت کنیم تا با حریت زندگی کنند.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به مجاهدت‌های جوانان در جریان انقلاب و دفاع مقدس ابراز داشت: در جریان دفاع مقدس همین جوانان نشان دادند که در حد فرشتگان هستند، این جنگ هشت ساله در واقع یک جنگ جهانی بود؛ چرا که جنگ جهانی تنها به این معنا نیست که چند کشور بر علیه چند کشور وارد جنگ بشوند، وقتی همه دنیا با یک کشور مظلوم وارد جنگ می شوند هم این جنگ جهانی است و دفاع مقدس اینچنین بود، اما به لطف الهی این کشور پیروز شد.

وی ادامه داد: ما نشان دادیم که همواره پای امضاء خود می ایستیم و این را در عمل اثبات کردیم؛ بعد از امضای قطعنامه ۵۹۸، در جریان حمله عراق به کویت، با همه جنایت هایی که عراق بر علیه ما انجام داده بود، حتی یک موشک از سمت ما به عراق پرتاب نشد، در حالی که همین غربی ها حتی بعد از قطعنامه، عملیات مرصاد را به وسیله منافقین بر علیه ما به راه انداختند، آنها اینگونه رفتار کردند و ما اینگونه پای امضای خود ماندیم و این شرف ماست.

معظم له در پایان از تلاش ها و نفوذناپذیری دستگاه دیپلماسی کشور، حق شناسی و برای این عزیزان آرزوی توفیقات بیشتر را مسئلت کردند.