دشمن درصدد است دوره پسابرجام را دوران تسلیم نظام اسلامی قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح همزمان با فرارسیدن یوم الله ۲۲ بهمن در بیانیه ای تاکید کرد: ورود جهان اسلام به دروازه‌های تمدن نوین اسلامی" بعنوان پیامد راهبردی و دستاورد بزرگ و تاریخ ساز انقلاب اسلامی مرهون رهبری حکیم، صالح و مدبر در عصر امام خمینی (ره) و زمانه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و مقاومت، هوشمندی و استکبارستیزی ملت ایران است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی جشن استقلال، آزادی و سلطه گریزی ملت ایران بود که با سقوط نظام منفور و وابسته شاهنشاهی، بر تسلط بیگانگان به ویژه امریکا و انگلیس بر مقدرات کشور خط بطلان کشید و با وجود زنجیره توطئه‌ها و فتنه‌های نظام استکبار و صهیونیسم از جمله جنگ تحمیلی ۸ ساله بسترهای شکوفایی، بالندگی و حرکت میهن اسلامی به سمت قله‌های ممتاز جهانی را فراهم ساخت.

این بیانیه افزوده است: با ظهور گفتمان انقلاب اسلامی، مؤلفه‌ی بیداری، مقاومت و استکبارستیزی در فراسوی جغرافیای ایران اسلامی نهادینه شد و با برهم خوردن موازنه قدرت به نفع امت اسلامی و شکل گیری "هندسه قدرت" معاصر، قطب "جهان اسلام" به نقطه هراس جبهه متحد دشمنان اسلام ناب محمدی (ص) تبدیل شد.

در ادامه این بیانیه حفظ شعائر انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند شهیدان و روحیه و عمل انقلابی از دلایل ماندگاری انقلاب و پیش روندگی افتخارآمیز نظام و ملت ایران توصیف و تصریح شده است: تردیدی نیست آنچه مانع موفقیت طیف گسترده تهدیدات و فشارها به "تکیه گاه اقتدار انقلاب" اسلامی یعنی "نظام" و "ارزش‌های انقلابی" و ایجاد فرسایش قدرت در جبهه انقلاب شده است استقامت و پایداری ملت ایران و حفظ روحیه "انقلابیگری" در جامعه و عرصه‌های بروز و ظهور انقلاب و نقش آفرینی‌های نظام بوده است.

این بیانیه در ادامه با برشماری عوامل پیشتازی ملت ایران در برهه حساس و سرنوشت ساز کنونی و آثار راهبردی و تعیین کننده آن در صحنه بین‌المللی آورده است: "سیر نزولی ابهت و ابرقدرتی امریکا"، "مقاومت و بیداری اسلامی در منطقه و سقوط مهره‌های نظام سلطه و استکبار در برخی کشورهای اسلامی"، "سلسله شکست‌های امریکا و رژیم صهیونیستی طی جنگ‌های ۱۵ سال اخیر در افغانستان، عراق و جنگ ۳۳ روزه، جنگ ۲۲ روزه، جنگ ۸ روزه و نیز جنگ علیه سوریه"، "موفقیت ممتاز جایگاه منطقه‌ای ایران و عمق راهبردی آن در فراسوی جغرافیای منطقه" و "نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی در جوامع حق طلب و آزادیخواه" از حقایق و واقعیات انکارناپذیری است که پیشتازی ملت ایران و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در عرصه و زمانه حاضر را تثبیت کرده است.

این بیانیه خاطر نشان کرده است: بررسی تطبیقی دوران سی و هشت ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و دوران پنجاه و هفت ساله رژیم پلید پهلوی نشان می‌دهد آنچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رقم خورده است منجر به افتخار و آوازه انقلاب و ملت ایران در عرصه‌ی جهانی شده است که بر پیشانی آن عبور از عقب ماندگی‌های محض دوره پهلوی و دست‌یابی به استقلال و پیشرفت‌های شگرف در عرصه‌های علم و فن‌آوری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ..... در عصر جمهوری اسلامی می‌درخشد.

در ادامه این بیانیه با تأکید بر اینکه "ورود جهان اسلام به دروازه‌های تمدن نوین اسلامی" بعنوان پیامد راهبردی و دستاورد بزرگ و تاریخ ساز انقلاب اسلامی مرهون رهبری حکیم، صالح و مدبر در عصر امام خمینی (ره) و زمانه امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و مقاومت، هوشمندی و استکبارستیزی ملت ایران است تأکید شده است: در شرایطی که انقلاب اسلامی و ملت ایران با هوشمندی و هوشیاری به سمت آرمان‌های متعالی خود به پیش می‌رود، جبهه دشمن با درک ناکارآمدی و شکست ترفندها و توطئه‌های خود علیه انقلاب اسلامی درصدد برآمده است دوره پسابرجام را دوران تضعیف و فروپاشی و یا تسلیم نظام اسلامی قرار دهد و در این رهگذر سناریو "رخنه" و "نفوذ" در حصار اراده و رویکرد تصمیم سازان و محاسبه گران برای ارتکاب "خطای محاسباتی" ارکان نظام را عملیاتی کرده است، آنچه خواهد توانست این رویا را باطل سازد هوشمندی و هوشیاری آحاد مردم و مسئولین و جریان‌های معتقد به نظام نسبت به خطر بزرگ نفوذ است که به فضل الهی این عرصه هم به عرصه‌ی رسوایی و شکست جبهه دشمنان انقلاب و معاندین نظام تبدیل خواهد شد.

این بیانیه در پایان با پاسداشت یاد و خاطرات گرانقدر و رهگشای امام راحل (ره) و شهدای شامخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت اسلامی و دعوت از آحاد ملت شریف و مجاهد ایران برای مشارکت و حضور گسترده در حماسه بزرگ راه‌پیمایی سراسری ۲۲ بهمن ماه و تأکید به اراده نیروهای مسلح کشور برای قدرت افزایی دفاعی و بومی و ارتقای توان بازدارندگی ایران عزیز آورده است: "نیروهای مسلح جمهوری اسلامی" به عنوان بازوان پرتوان و قدرتمند دفاعی انقلاب و میهن اسلامی با تأسی به تجارب ارزشمند و آزموده شده تاریخی در عرصه‌های مقابله با دشمنان، تحت تدابیر و منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و فرمانده تیزبین، شجاع و معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز(مدظله‌العالی) بدون اعتنا به یاوه گویی های جبهه دشمن به ویژه سران بی خرد و ماجراجوی نظام سلطه و استکبار به روند قدرت افزایی دفاعی متناسب با تهدیدات متصور ادامه داده و به فضل الهی با نشان دادن حقارت دشمن در حوزه تهدید و تحریم اجازه نخواهند داد خدشه‌ای به آرامش بی نظیر جامعه و امنیت پایدار کشور وارد شود.