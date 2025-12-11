https://mehrnews.com/x39Qr6 ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲ کد خبر 6685368 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲ برگزاری جشن تکلیف کلاس سومیهای زابل زابل - مراسم جشن تکلیف دختران کلاس سومی زابل، همزمان با میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) برگزار شد. دریافت 41 MB کد خبر 6685368 کپی شد مطالب مرتبط جشن تکلیف دختران کشورهای اسلامی در حرم امام رضا (ع) برگزاری رویداد علم و پژوهش در زابل برگزاری جشن تکلیف دختران پایهسومی در دلگان ساخت فیلم سینمایی «سجاده عاشقی» با موضوع نماز در شهرکرد آغاز شد نماز نیاز قلبی نسل نو شود؛ چند تجربه موفق در چهارمحال و بختیاری در جمع مادران بهشتی؛ نوری که از خانه سالمندان میتابد برچسبها شهرستان زابل حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم جشن تکلیف
نظر شما