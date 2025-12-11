  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

برگزاری جشن تکلیف کلاس سومی‌های زابل

برگزاری جشن تکلیف کلاس سومی‌های زابل

زابل - مراسم جشن تکلیف دختران کلاس سومی زابل، همزمان با میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) برگزار شد.

دریافت 41 MB
کد خبر 6685368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها