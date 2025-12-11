نرخ بیکاری تک رقمی دستاورد دولت چهاردهم برای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در نشست جهاد تبیین طلاب و فضلای استان کرمانشاه که شامگاه چهارشنبه در قم برگزار شد اظهار داشت: حضور در جمع طلاب و فضلای کرمانشاهی برای من توفیق بزرگی است تا در این شب و روز مبارک ضمن عرض ارادت، گزارشی جامع از آخرین وضعیت و اقدامات انجامشده در استان طی یک سال گذشته ارائه شود.
وی با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: این دیدار بهمنظور همفکری، تبادل نظر و استفاده از ظرفیت، راهنمایی و توصیههای ارزشمند طلاب و فضلای استان برگزار شده است تا بتوان در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم عزیز و بزرگمنش کرمانشاه گامهای موثرتری برداشت.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه ظرفیت طلاب و روحانیت برای استان بسیار پربرکت و تأثیرگذار است گفت: بدون همراهی روحانیت در حوزه فرهنگی، مسیر اداره استان با دشواری روبهرو میشود زیرا فعالیتهای فرهنگی مکمل فعالیتهای عمرانی و اقتصادی هستند و تقویت این حوزه برای توسعه همهجانبه ضروری است.
وی افزود: روحانیت و مساجد از ارکان اصلی انقلاب اسلامی هستند و جامعه امروز بیش از هر زمان به روشنگری روحانیت، تبیین مسائل و آرامشبخشی مساجد نیاز دارد.
حبیبی در ادامه با اشاره به اقدامات مهم استان گفت: ۲۴ اردیبهشت امسال، ششمین سفر استانی دولت و رئیسجمهور به مقصد کرمانشاه انجام شد؛ در حالی که طی دولتهای گذشته، این استان معمولاً در ردیفهای پایانی سفرهای استانی قرار داشت.
تشریح اعتبارات سفر استانی رئیس جمهور به کرمانشاه
وی افزود: در این سفر ۲۶ همت اعتبار عمرانی، ۳۸ همت تسهیلات بانکی، ۵۵ همت تفاهمنامه سرمایهگذاری و همچنین یک میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برای استان تصویب شد که نسبت به سفرهای گذشته بیسابقه و در نوع خود رکورد محسوب میشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و مقاومت مردم استان بیان کرد: پس از تهران، بیشترین حجم بمبارانها در این جنگ متعلق به کرمانشاه بود و حمله به بیمارستانها، مراکز درمانی و حتی مرکز بهزیستی از جمله جنایات رژیم صهیونیستی در این استان بود.
وی بیان کرد: همانگونه که مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس بیش از هزار و صد بار بمباران شدند اما ایستادگی کردند، امروز نیز همان روحیه مقاومت و ایثار در میان مردم استان دیده شد. حضور علمای کرمانشاه بهویژه آیتالله غفوری در مساجد و بازار در آن روزها موجب آرامش و قوت قلب مردم بود.
استاندار کرمانشاه درباره میزبانی استان از زائران اربعین گفت: در اربعین امسال بیش از یک میلیون و صد هزار تردد در مرز خسروی ثبت شد که نشاندهنده افزایش ۱۳ درصدی تردد زائران نسبت به سال گذشته است.
وی افزود: ۶۰ درصد زائرانی که از مرزهای خسروی و مهران عبور میکنند از استان کرمانشاه میگذرند و به همین دلیل زیرساختهای جادهای و مرزی استان چند برابر تقویت شد. تعداد گیتهای کنترل تردد ورودی و خروجی نیز چند برابر شده تا زمان توقف زائران به ۵ تا ۶ ثانیه برسد.
استاندار کرمانشاه گفت: مسیر تهران تا قصرشیرین و مرز خسروی بهجز ۲۰ کیلومتر، چهارخطه شده است و امیدواریم این بخش باقیمانده نیز تا پیش از اربعین آینده تکمیل شود.
آمادگی برای تردد کاروانهای عتبات در طول سال از مرز خسروی
وی درباره زیرساختهای اربعین افزود: در اربعین امسال پارکینگهای مرزی ساماندهی شد و ظرفیت ۲۰۰ هزار خودرو بهصورت همزمان در مرز خسروی فراهم شد و با هماهنگی صورتگرفته با سازمان حج و زیارت قرار است کاروانهای عتبات عالیات در طول سال نیز از این مرز تردد داشته باشند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شعار کرمانشاه، دروازه زیارت و تجارت گفت: پنج بازارچه رسمی در استان فعال است و ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از این مرزها انجام میشود که این ظرفیت قابلیت افزایش تا ۶۰ درصد را نیز دارد.
وی افزود: مرزهای سومار و شوشمی فعال شدهاند و تاکنون ۷۴ هزار کارت تجارت مرزی برای مرزنشینان صادر شده است تا کولبری بهطور کامل ساماندهی و حذف شود و این طرح در حال گسترش به شهرستانهای دیگر است.
استاندار کرمانشاه درباره وضعیت تولیدات کشاورزی استان گفت: تا سال ۱۴۰۳ کرمانشاه در رتبه ششم تولیدات کشاورزی کشور قرار داشت اما امسال با افزایش سطح زیرکشت، توسعه کشتهای کمآببر مانند زعفران، اجرای ۱۳۰ هزار هکتار آبیاری نوین و برنامهریزی برای افزایش این رقم به ۲۰۰ هزار هکتار، رتبه استان به جایگاه پنجم کشور ارتقا یافت.
وی با اشاره به مأموریتهای اصلی آموزش و پرورش استان گفت: حذف کامل مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانشآموز تا ابتدای مهر امسال، افزایش سرانه فضای آموزشی، رشد ۳۰ درصدی قبولی کنکور، هدایت ۴۴ درصد دانشآموزان به رشتههای فنی و مهارتی، راهاندازی نخستین هنرستان جوار صنعت و برنامه ایجاد ۱۴ هنرستان دیگر از برنامههای جدی آموزش و پرورش استان است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای صنعتی بیان کرد: سه پتروشیمی فعال و سه پتروشیمی در حال ساخت در اسلامآباد غرب، سنقر و فاز دوم کرمانشاه در دست اجرا است و این ظرفیت موجب میشود کرمانشاه در آینده به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل شود.
ساماندهی و توسعه منطقه آزاد قصرشیرین در دستور کار
وی افزود: منطقه آزاد قصرشیرین در حال ساماندهی و توسعه است و مناطق ویژه اقتصادی قصرشیرین و اسلامآباد غرب نیز در حال پیشرفت هستند. در مجموع ۱۳۶۰ واحد صنعتی، کشاورزی و تولیدی در مراحل مختلف تکمیل قرار دارند و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز با جدیت دنبال میشود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر توسعه حملونقل هوایی گفت: تعداد پروازهای کرمانشاه از ۳۲ پرواز هفتگی به ۱۰۰ پرواز افزایش یافته است و استانهای همجوار نیز از این ظرفیت بهرهمند میشوند.
وی با قدردانی از نقش نماینده ولیفقیه در استان افزود: ایشان لنگر وحدت استان هستند و آرامش و همبستگی استان در سایه تدابیر ایشان شکل گرفته است. در هفته وحدت امسال نیز جلسات فاخر و ارزشمندی برگزار شد و دوستان اهل سنت بیش از ۱۵ میلیارد تومان برای مردم غزه جمعآوری کردند.
استاندار کرمانشاه در پایان گفت: کرمانشاه مهد تمدن، فرهنگ، دفاع مقدس و مرزبانی است و حضور علما چه بهصورت مستمر و چه دورهای، موجب دلگرمی مدیران اجرایی و تقویت حوزه فرهنگی میشود. استان ظرفیتهای فراوانی دارد و با همراهی طلاب و فضلای کرمانشاهی، مسیر توسعه استان با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. همچنین آمادگی داریم این جلسات بهصورت فصلی برگزار شود.
