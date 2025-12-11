تأمین و توزیع ۳۸ هزار تن نهاده دامی و کشاورزی در کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، ۳۸ هزار تن انواع نهاده‌های دامی در بین تولیدکنندگان و دامداران سراسر استان کرمانشاه توزیع شده و شبکه تعاون روستایی با برنامه‌ریزی دقیق تلاش کرده است نهاده‌های مورد نیاز دامداران در زمان مناسب و بدون وقفه در اختیار آنان قرار گیرد.

صفایی عنوان کرد: علاوه بر نهاده‌های دامی، انواع نهاده‌های کشاورزی شامل ۱۱ هزار و ۶۵۰ تن انواع کودهای شیمیایی، آلی و زیستی و ریزمغذی، ۴ هزار و ۱۰۰ تن انواع بذور اصلاح‌شده و همچنین ۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم / لیتر انواع سموم شیمیایی نیز بین کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان توزیع شده است. وی تأکید کرد این حجم گسترده از توزیع نهاده‌ها با هدف تأمین نیاز واقعی تولیدکنندگان و پشتیبانی از روند تولید در بخش کشاورزی صورت گرفته است.

صفایی تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و کشاورزی را یکی از مهم‌ترین خدمات شبکه تعاون روستایی عنوان کرد و اظهار داشت: عرضه و توزیع نهاده‌های دامی و کشاورزی مورد نیاز کشاورزان در زمان نیاز و با قیمت مناسب، تأثیر مستقیم بر کاهش هزینه‌های تولید دارد و همین موضوع نقش مهمی در استمرار و افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری در فرآیند تولید و بهبود وضعیت معیشتی تولیدکنندگان خواهد داشت.

وی تصریح کرد: شبکه تعاون روستایی استان کرمانشاه با رصد مستمر نیازهای بهره‌برداران و برنامه‌ریزی برای تأمین انواع نهاده‌های مورد نیاز آنان، تلاش می‌کند حلقه اتصال مطمئن و منظم میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان نهاده‌ها باشد تا روند تولید کشاورزی و دامی بدون هیچ‌گونه وقفه و مشکل ادامه پیدا کند.