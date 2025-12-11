  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

تأمین و توزیع ۳۸ هزار تن نهاده دامی و کشاورزی در کرمانشاه

کرمانشاه-مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه ۳۸ هزار تن انواع نهاده‌های دامی در بین تولیدکنندگان استان توزیع شده است.

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، ۳۸ هزار تن انواع نهاده‌های دامی در بین تولیدکنندگان و دامداران سراسر استان کرمانشاه توزیع شده و شبکه تعاون روستایی با برنامه‌ریزی دقیق تلاش کرده است نهاده‌های مورد نیاز دامداران در زمان مناسب و بدون وقفه در اختیار آنان قرار گیرد.

صفایی عنوان کرد: علاوه بر نهاده‌های دامی، انواع نهاده‌های کشاورزی شامل ۱۱ هزار و ۶۵۰ تن انواع کودهای شیمیایی، آلی و زیستی و ریزمغذی، ۴ هزار و ۱۰۰ تن انواع بذور اصلاح‌شده و همچنین ۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم / لیتر انواع سموم شیمیایی نیز بین کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان توزیع شده است. وی تأکید کرد این حجم گسترده از توزیع نهاده‌ها با هدف تأمین نیاز واقعی تولیدکنندگان و پشتیبانی از روند تولید در بخش کشاورزی صورت گرفته است.

صفایی تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و کشاورزی را یکی از مهم‌ترین خدمات شبکه تعاون روستایی عنوان کرد و اظهار داشت: عرضه و توزیع نهاده‌های دامی و کشاورزی مورد نیاز کشاورزان در زمان نیاز و با قیمت مناسب، تأثیر مستقیم بر کاهش هزینه‌های تولید دارد و همین موضوع نقش مهمی در استمرار و افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری در فرآیند تولید و بهبود وضعیت معیشتی تولیدکنندگان خواهد داشت.

وی تصریح کرد: شبکه تعاون روستایی استان کرمانشاه با رصد مستمر نیازهای بهره‌برداران و برنامه‌ریزی برای تأمین انواع نهاده‌های مورد نیاز آنان، تلاش می‌کند حلقه اتصال مطمئن و منظم میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان نهاده‌ها باشد تا روند تولید کشاورزی و دامی بدون هیچ‌گونه وقفه و مشکل ادامه پیدا کند.

    • مردم PL ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      چرا معاونت امور دام جهاد استان کرمانشاه گزارش نداده....چرا تعاون روستایی!؟
    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      باعرض سلام مرغداران درمهر آبان وآذر ۴۰۴با نبود نهاده ذرت سویا مواجه بوده ایم،که بیشتر گله ها با وزن کم به بازار عرضه کردیم درطول پرورش به علت تغذیه کم با مشکلات زیاد مواجه شدیم ،واقعا حمایتی از طرف جهاد کشاورزی نشدیم اگر واسطه های دانفروش نمی بودن من شخصا باید گله را از نبود نهاد معدوم می کردم از دانفروشان آزاد سپاسگزارم

