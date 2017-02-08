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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

به صورت الکترونیک؛

ثبت‌نام برای انتخابات خانه‌های مطبوعات کشور آغاز شد

ثبت‌نام برای انتخابات خانه‌های مطبوعات کشور آغاز شد

ثبت نام اعضای خانه‌های مطبوعات کشور به شیوه الکترونیک از روز گذشته آغاز شده است. این انتخابات اسفند امسال و باز هم به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد برگزاری انتخابات خانه‌های مطبوعات، اعضای خانه‌های مطبوعات سراسر کشور از روز ۱۹ بهمن ماه می‌توانند با مراجعه به سایت خانه مطبوعات نسبت به ثبت نام و بارگذاری مشخصات خود اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، کسانی هم که تاکنون عضو خانه مطبوعات نبوده‌اند، می‌توانند با ثبت نام در این سامانه الکترونیک نسبت به ارائه درخواست عضویت خویش اقدام کنند. در هر حال، ثبت‌نام در این سایت جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره خانه‌های مطبوعات که اسفند ماه جاری در سراسر کشور به طور همزمان و به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، الزامی است و متقاضیان باید نسبت به ایجاد حساب کاربری و ثبت نام در سایت مذکور تسریع کنند.

یادآوری می‌شود، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چندی پیش از برگزاری این انتخابات به صورت الکترونیک در اسفندماه جاری خبر داده بود.

کد مطلب 3900796

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