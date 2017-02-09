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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

فاز دو پالایشگاه سرآغازی برای خروج آبادان از بن‌بست اشتغال است

فاز دو پالایشگاه سرآغازی برای خروج آبادان از بن‌بست اشتغال است

آبادان – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آغاز عملیات اجرایی فاز دو پالایشگاه آبادان تحت نام «طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان» را سرآغازی برای خروج از بن بست اشتغال در این شهر خواند.

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پاسخ به خواست مردم آبادان در ایجاد زمینه اشتغال این موضوع را به عنوان شاخص و محور اصلی در نظر گرفته و برای حل آن دست به کار اقدامات اساسی شدیم، گفت: موضوع اصلاح، بهینه‌سازی و توسعه پالایشگاه آبادان را با پیگیری‌هایی که از طریق وزارت نفت، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و وزارتخانه‌های مسئول داشتیم، دو روز پیش و با حضور معاون اول رئیس جمهور به طور رسمی عملیاتی شد.

نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: پالایشگاه قدیمی آبادان به زودی تبدیل به یک پالایشگاه جدید و چابک با فناوری روز دنیا می شود که فرآورده‌های متنوعی را با ظرفیت مطلوب پیش از جنگ تحمیلی تولید می کند.

کعبی خطاب به مردم آبادان اظهار کرد: پس از تجهیز کارگاه و انتقال ادوات و وسایل مورد نیاز، از ابتدای سال ۹۶ عملیات ساخت فاز دو پالایشگاه کلید می خورد و این اقدام، سرآغازی برای خروج از بن‌بست اشتغال در آبادان می شود.

وی گفت: پالایشگاه آبادان، پس از پنج سال و اجرای بخشهای مختلف پیش بینی شده برای اجرا در فاز ۲ به یک پالایشگاه جدید با فناوری روز تبدیل می شود.

کد مطلب 3902176

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