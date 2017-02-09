عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پاسخ به خواست مردم آبادان در ایجاد زمینه اشتغال این موضوع را به عنوان شاخص و محور اصلی در نظر گرفته و برای حل آن دست به کار اقدامات اساسی شدیم، گفت: موضوع اصلاح، بهینه‌سازی و توسعه پالایشگاه آبادان را با پیگیری‌هایی که از طریق وزارت نفت، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و وزارتخانه‌های مسئول داشتیم، دو روز پیش و با حضور معاون اول رئیس جمهور به طور رسمی عملیاتی شد.

نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: پالایشگاه قدیمی آبادان به زودی تبدیل به یک پالایشگاه جدید و چابک با فناوری روز دنیا می شود که فرآورده‌های متنوعی را با ظرفیت مطلوب پیش از جنگ تحمیلی تولید می کند.

کعبی خطاب به مردم آبادان اظهار کرد: پس از تجهیز کارگاه و انتقال ادوات و وسایل مورد نیاز، از ابتدای سال ۹۶ عملیات ساخت فاز دو پالایشگاه کلید می خورد و این اقدام، سرآغازی برای خروج از بن‌بست اشتغال در آبادان می شود.

وی گفت: پالایشگاه آبادان، پس از پنج سال و اجرای بخشهای مختلف پیش بینی شده برای اجرا در فاز ۲ به یک پالایشگاه جدید با فناوری روز تبدیل می شود.