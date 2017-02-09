تمرکز بر روی نجات افراد زیر آوار مانده است/ بررسی علت حادثه

عباس ذاکریان در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: اقداماتی ایمنی انجام شده بود ولی اینکه همین مقدار کفایت می‌کرده یا نه باید بررسی شود.

وی ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است و در حال حاضر تمرکز بر روی نجات افراد مانده در زیر آوار است.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در محل حادثه، دیواره بتنی مترو قم که ساعت ۱۱ صبح امروز پنج‌شنبه در محل ایستگاه ولیعصر ریزش کرده است بیرون آورده شد و سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، محسن اروجی مدیرکل مدیریت بحران استان قم، مهدی فراهانی معاون اورژانس قم، عباس جعفری رئیس آتش نشانی و مولایی و ذاکریان عضو شورای شهر قم در صحنه ریزش دیواره مترو قم حضور دارند.