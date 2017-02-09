نجات یک نفر از زیر آوار متروی قم

محسن اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه فقط دیواره مقابل ورودی مترو قم ریزش کرده است، گفت: در حال حاضر تعداد افراد زیر آوار مانده مشخص نیست اما یک مصدوم زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این مصدوم با کمک اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تلاش‌ها برای زنده بیرون کشیدن سایر مصدومان ادامه داد.

دیواره بیرونی متروی قم ساعت ۱۱ صبح امروز ریزش کرد و بر اساس اخبار ضد و نقیضی که اعلام می‌شود بین دو تا سه نفر از کارگران در زیر آوار هستند.

نیروهای امدادی هلال احمر و آتش نشانی در صحنه حادثه حضور دارند و سگ‌های زنده یاب هلال احمر قم هم به محل حادثه اعزام شده‌اند.

سید مرتضی سقائی نژاد شهردار قم و تعدادی از مسئولان شهری هم دقایقی قبل خود را به محل حادثه رسانده و برخی از شورای شهر و مسئولین نیز در صحنه حادثه حضور دارند.

گزارش خبرنگار مهر که در محل حادثه حضور دارد هم حاکی از تلاش گسترده امدادگران برای آوار برداری و برداشتن دیواره بتنی است.

دقایقی قبل جلسه شهردار قم و تعدادی از اعضای شورای شهر و مسئولان جهت اخذ تصمیمات در حاشیه محل حادثه ریزش دیواره متروی قم تشکیل شد

عباس جعفری مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم شخصا فرماندهی عملیات امداد و نجات حادثه ریزش دیواره متروی قم را بر عهده دارد.