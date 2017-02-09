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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

مدیرکل مدیریت بحران قم به مهر خبر داد:

نجات یک نفر از زیر آوار متروی قم

نجات یک نفر از زیر آوار متروی قم

قم - مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم گفت: با تلاش امدادگران یک نفر از زیرآوار متروی قم زنده بیرون آمده است.

محسن اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه فقط دیواره مقابل ورودی مترو قم ریزش کرده است، گفت: در حال حاضر تعداد افراد زیر آوار مانده مشخص نیست اما یک مصدوم زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این مصدوم با کمک اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تلاش‌ها برای زنده بیرون کشیدن سایر مصدومان ادامه داد.

دیواره بیرونی متروی قم ساعت ۱۱ صبح امروز ریزش کرد و بر اساس اخبار ضد و نقیضی که اعلام می‌شود بین دو تا سه نفر از کارگران در زیر آوار هستند.

نیروهای امدادی هلال احمر و آتش نشانی در صحنه حادثه حضور دارند و سگ‌های زنده یاب هلال احمر قم هم به محل حادثه اعزام شده‌اند.

سید مرتضی سقائی نژاد شهردار قم و تعدادی از مسئولان شهری هم دقایقی قبل خود را به محل حادثه رسانده و برخی از شورای شهر و مسئولین نیز در صحنه حادثه حضور دارند.

گزارش خبرنگار مهر که در محل حادثه حضور دارد هم حاکی از تلاش گسترده امدادگران برای آوار برداری و برداشتن دیواره بتنی است.

دقایقی قبل جلسه شهردار قم و تعدادی از اعضای شورای شهر و مسئولان جهت اخذ تصمیمات در حاشیه محل حادثه ریزش دیواره متروی قم تشکیل شد

عباس جعفری مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم شخصا فرماندهی عملیات امداد و نجات حادثه ریزش دیواره متروی قم را بر عهده دارد.

کد مطلب 3902254

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