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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۱۸

پس از ۱۴ ساعت تلاش؛

پیکر دومین کشته حادثه مترو قم پیدا شد

پیکر دومین کشته حادثه مترو قم پیدا شد

قم - پیکر دومین و آخرین فرد کشته شده در حادثه ریزش دیواره مترو قم از زیر آوار خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۱۴ ساعت‌ تلاش و آواربرداری در محل ریزش دیواره خارجی مترو قم پیکر دومین فردی که در این حادثه کشته شده بود بامداد جمعه از زیر خاک پیدا شد و به پزشک قانونی قم منتقل شد.

عصر پنج‌شنبه نیز پیکر احمد صبوری که کارگر پروژه مترو قم بود از زیر صدها تن خاک خارج شد و عملیات جستجو برای یافتن پیکر حسین حکیم‌آبادی که متخصص برق این پروژه، تا نیمه شب گذشته ادامه داشت.

حادثه مترو قم یک مصدوم نیز داشت که توسط اورژانس قم به مراکز درمانی منتقل شد.

تعدادی از نیروهای امدادی آتش نشانی قم نیز در جریان عملیات آواربرداری مصدوم شدند که توسط پرسنل اورژانس حاضر در محل مداوا یا به مراکز درمانی منتقل شدند.

در این حادثه که ساعت ۱۱ صبح پنج‌شنبه در میدان ولیعصر قم در انتهای خط A مترو به وقوع پیوست، دیواره بیرونی تونل مترو ریزش کرد که به علت قرار گرفتن یک دیوار بتی عظیم بر روی خاک‌ها، حتی با وجود سگ‌های زنده یاب، عملیات جستجو و آواربرداری به کندی صورت گرفت.

سید مهدی صادقی استاندار قم، سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، رضا سیار فرماندار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر، سردار مجتبایی فرمانده نیروی انتطامی قم از جمله مسئولانی بودند که با حضور در محل وقوع حادثه، روند امدادرسانی را پیگری کردند.

کد مطلب 3902643

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    نظرات

    • سید IR ۰۷:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام. عملیات آوار برداری به کندی انجام شد ولی دستگاه و سگ نجات کارشونو درست انجام دادن و هردو فوتی درست از همون نقطه که دستگاه زنده یاب و سگ های نجات تشخیص داده بودن پیدا شدن, متاسفم برای سوءمدیریت .

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