به گزارش خبرنگار مهر که در محل ریزش دیواره بیرونی تونل مترو قم حضور دارد، تعدادی سگ‌ زنده یاب هلال احمر به محل حادثه منتقل شده‌اند تا کارگرانی را که طبق گفته‌ها سه نفر هستند از زیر آوار نجات دهند.

بر اساس این گزارش ریزش متروی قم در ورودی تونل بوده و این ریزش در داخل تونل نیست و دیواره ورودی آن که خاک نرمی داشت به ارتفاع ۸ متر ریزش کرده است و هم اکنون دو لودر در محل حادثه در حال جمع آوری خاک‌های ریزش کرده است و سگ زنده یاب نیز در حال جستجو است.

آتش نشانی و اورژانس در صحنه حاضرند و ذاکریان سخنگوی شورای اسلامی شهر قم جزو اولین مسؤلانی بود که در صحنه حاضر شد.

نیروی انتظامی با ورود به محل کارگاه مترو در حال متفرق کردن افراد غیرمسئول است.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، سختی عملیات امداد و نجات از آن جهت است که دیواره ریزش کرده در ابتدا لایه‌ای بتن داشته که این دیواره بتنی به همراه حجم عظیمی از خاک نرم ریزش کرده است و چندین کامیون خاک تاکنون بیرون برده شده است.

بر اساس گفته‌ها بنابر آنچه که در صحنه قابل مشاهده است حجم آوار و خاکی که بر روی کارگران ریخته شده زنده ماندن کارگران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.