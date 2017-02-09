به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که احسان کرمی مجری آن بود ساعت در ساعت ۱۹:۰۷ با سرود جمهوری اسلامی و قرائت قرآن توسط مرتضی یراقبافان آغاز شد.

در ساعت ۱۸:۴۵ برج میلاد آماده میزبانی از مهمانان بود و تعدادی از سینماگران از جمله مینا ساداتی، بابک حمیدیان، سعید روستایی، وحید جلیلوند، مریلا زارعی، نوید محمدزاده، امیر آقایی، محسن تنابنده، رامبد جوان، نوید محمدزاده، عبدالله اسکندری، سیروس الوند، سعید راد، رویا نونهالی، مرتضی رزاق کریمی، جهانگیر کوثری، علیرضا داوودنژاد، رضا داوودنژاد، زهرا داوودنژاد، جهانبخش سلطانی، غلامرضا موسوی، مجید مظفری، محمدحسین مهدویان، علی معلم، فرشته طائرپور، منوچهر شهسواری، محسن کیایی، جواد عزتی، پوران درخشنده، مهرداد صدیقیان، غزل شاکری، مهتاب کرامتی، علی جلیلوند، محمود گبرلو و ... نیز در محل حاضر شدند. همچنین طبق روال همیشگی عده ای از علاقمندان در پایین برج برای تهیه کارت ورود به مراسم تلاش می کردند.

مراسمی سینمایی با حضور پررنگ چهره های سیاسی

حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به عنوان مهمان ویژه از نکات قابل توجه مراسم است. حسین فریدون برادر رییس جمهور نیز در این مراسم حضور یافت که سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وی را همراهی می کرد. حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، حبیب ایل‌بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز در سالن حضور دارند. معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست و شهیندخت ملارودی دیگر معاون رییس جمهور نیز در مراسم حضور یافتند.

بعد از قرائت قران و پخش کلیپی از جشنواره فیلم فجر، نمایشی به صورت پرفورمنس توسط یک بازیگر روی صحنه برای حاضران اجرا شد.

در ادامه مراسم با پخش کلیپی از درگذشتگان سینمای ایران در سال ۹۵ همچون عباس کیارستمی، جمشید ارجمند، اصغر بیچاره، ثریا حکمت، حسن جوهرچی، نیما طباطبایی، داوود رشیدی، فرج الله سلحشور، محمد زرین دست، محسن سیف، پرویز شاهین‌خو، پرویز صبری، نصرت الله طلایی، دنیا فنی زاده، علیرضا قومی، احمد مسروری، جعفر والی و رضا رستمی یادی شد.

اعلام حضور ظریف در سالن با تشویق حاضران روبه رو شد.

محمد حیدری دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر متنی را بدین شرح خواند: «این سینما ماهیت ارادت به مخاطب دارد و خوشحالیم که دعوا بر سر انتخاب و داوری است، چون در این فضا می‌توانیم بر سر موضوعات فرهنگی جدل داشته باشیم. چقدر خوشحالیم که در مملکتی زندگی می کنیم که در فضایی آرام و به دور از ناامنی‌های دنیای امروز، فرصت جدل‌های فرهنگی را داریم که این ذات انقلاب ماست که یک انقلاب فرهنگی در حوزه فکر و اندیشه است. خوشحالیم که می‌دانیم در چه شرایطی زندگی می کنیم، دغدغه‌ها و دشواری‌های اقتصادی را باور داریم خوشحالیم و باورمان است که سینمای ایران به این مضامین توجه جدی دارد، گیرم به افراط و خطا ولی نشانی‌هایمان در سینما امید است. سینمای ایران دست مردم را می‌فشارد و بر آن بوسه می‌زند. برای ما خادمان فرهنگ خوشحال‌کننده است که در خدمت این فرهنگ هستیم. سینمای ایران پلی برای فاصله هاست مرهمی برای زخم هاست. هنرمندان سینمای ایران بوسه می شوند بر زخم‌ها . مرحبا به این شکوه و مرحبا به این بزرگی و خوشحالیم در خدمت سینمای باشکوه ایران هستیم. جشنواره فیلم فجر مهم‌ترین و پرتلاش‌ترین واقعه فرهنگی بعد از انقلاب است که معرف فرهنگ اسلامی است. سرمایه و آموزش از آن خودش است. بیایید مهربان‌تر باشیم. افتخار می‌کنیم که تولید آرمان‌های مان برای مردم عزیز است و این سینما برای مردم موجودیت دارد، بیایید با سینما، این سرمایه بزرگ فاصله‌ها را کم کنیم.»

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و امیر توده روستا برای اهدای جایزه ویژه فیلم کوتاه که سیمرغ نمادین است روی سن حاضر شدند.

سیمرغ نمادین فیلم کوتاه به کاوه مظاهری رسید

فیلم کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری سیمرغ نمادین بهترین فیلم کوتاه را دریافت کرد. او این جایزه را از دست ایوبی گرفت و بر زمین نهاد. مظاهری پس از کسب جایزه اش بیان کرد: بعد از هفت سال که از این جسم شیشه ای محروم بودیم این جایزه به ما بازگشت. از ایوبی تشکر می کنم. این سیمرغ را به شش فیلمی که در سال های گذشته می توانستند این سیمرغ را بگیرند تقدیم می کنم.

در ادامه کلیپی با صدای همایون شجریان قطعه ای که در فیلم «رگ خواب» حمید نعمت الله استفاده شده بود، پخش شد. این کلیپ حاوی قسمت هایی از فیلم های این دوره از جشنواره است. مجری برنامه آرزوی سلامتی برای محمدرضا شجریان کرد که مورد تشویق حضار قرار گرفت.

سیمرغ بهترین دستاورد فنی برای «بزم رزم»

سیمرغ بلورین، لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین دستاورد فنی و هنری به سید وحید حسینی برای مستند «بزم رزم» تعلق گرفت.

او پس از کسب جایزه اش گفت: ما در جشنواره فیلم فجر غربت داریم، شما اهالی سینما نیامدید فیلم های ما را ببینید، ما همه فیلم ها را دیدیم اما سالن های ما خالی رفت. فکر می کنم برای بهبود این وضعیت باید ابتدا از خودمان شروع کنیم. فیلم من درباره موسیقی است و برای شجریان آرزوی سلامتی می کنم.

سیمرغ بهترین کارگردانی مستند برای یاسر خیر

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به یاسر خیر برای «آهستگی» اهدا شد. او پس از کسب جایزه اش گفت: همیشه از بچگی جشنواره را از تلویزیون می دیدم حالا خوشحالم که از اینجا می توانم با شما صحبت کنم. امسال ۱۱ فیلم مستند درجه یک داشتیم که می توانست مخاطب را راضی کند. از همه عوامل فیلم و پدر و مادرم تشکر می کنم. اگر سینما نبود جهان جای جذابی برای من نبود. امیدوارم فیلم مستند از سال آینده به بخش اصلی بیاید این سینما در روایت و ساختار پیشرو است. امیدوارم مستند قابلیت اکران پیدا کند.

سیمرغ بهترین فیلم مستند برای «متهمین دایره بیستم»

در ادامه ضمن تقدیر از تهیه کنندگان «صفر تا سکو»، سیمرغ بلورین بهترین فیلم به حسام اسلامی برای «متهمین دایره بیستم» رسید. حسام اسلامی با حضور روی صحنه، ضمن تشکر از داورها، از جمعیت حمایت از کودکان کار و خیابان نیز تشکر کرد و گفت:‌ اگر این جمعیت در کنار من نبود، قطعا این فیلم ساخته نمی‌شد.

سیمرغ بخش عکس

هیات داوران به دلیل تاکید موکد محمدرضا تخت کشیان از اعضای هیات داوران، عکس های مریم تخت کشیان دختر محمدرضا تخت کشیان برای «نگار» را از مسابقه خارج کردند و سیمرغ بلورین بهترین عکس فیلم به امیر حسین شجاعی برای «رگ خواب» رسید.

سیمرغ بهترین چهره پردازی

سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی به ایمان امیدواری برای «زیر سقف دودی» رسید. مجری برنامه بعد از اینکه نام این شخص را در پاکت دید خنده معناداری کرد.

سیمرغ بهترین جلوه‌های بصری

سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه بصری به محمد قاسمی برای «ویلایی ها» اهدا شد. او وقتی سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های بصری را دریافت کرد، ضمن تشکر از عوامل فیلم گفت: خوشحالم که این جایزه را گرفتم و برای آن زحمت زیادی کشیدم.

سیمرغ بهترین جلوه‌های ویژه میدانی

سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی به آرش آقابیگ برای خفگی، رگ خواب و یک روز بخصوص اهدا شد. این یکی از جوایز حاشیه دار امسال بود. ارشا اقدسی قبلا اسمش برای یک روز بخصوص اعلام شده بود که بعدا نام آقابیگ اضافه شد.

سیمرغ بهترین طراحی صحنه و لباس

سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس به بهزاد جعفری طادی برای «ماجرای نیمروز» تعلق گرفت.

سیمرغ بهترین صدابرداری

سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری به پرویز آبنار برای فیلم «فراری» اهدا شد.

در این مراسم مجری برنامه که نامزدها را روی مانیتور نگاه می کرد مدام به رامبد جوان به شوخی می گفت تو تمام افرادی را که اسمشان نگار است در فیلمت جا داده ای.

سیمرغ بهترین صداگذاری

سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری به علیرضا علویان برای «بدون تاریخ بدون امضا» تعلق گرفت. علویان سه بار گفت از هیات داوران تشکر می کنم نه به خاطر اینکه این سیمرغ دست من است بلکه به این دلیل که من از بچگی دوست داشتم با این هیات داوران کار کنم. این سیمرغ واقعا حق من بود، واقعا خیلی زحمت کشیدم.

سیمرغ بهترین موسیقی

سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن به کریستوف رضایی برای «نگار» اهدا شد.

سیمرغ بهترین تدوین

سیمرغ بلورین بهترین تدوین به سهراب خسروی برای «تابستان داغ» تعلق گرفت. وی گفت: از هیات داوران تشکر می‌کنم که بعد از این‌همه سال با این سیمرغ به من انگیزه دادند. امیدوارم این فیلم که کاملا مستقل تهیه شده در اکران هم موفق شود.

سیمرغ بهترین فیلمبرداری

سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری به هومن بهمنش برای «تابستان داغ» رسید. وی گفت: ما فیلمی ساختیم که بزرگترین تهمت ها برای تعداد نامزدی آن به هیات داوران زده شد. من از هیات داوران عذرخواهی می کنم. عذرخواهی می کنم فیلمی ساختم که شما دوست داشتید. این سیمرغ ارزش این را ندارد که به یکدیگر بی احترامی کنیم. کام من تلخ است به خاطر اتفاقات چند روز اخیر و تنها به این دلیل که در ۱۳ رشته نامزد شدیم. سال قبل در «اژدها وارد می‌شود» حضور داشتم و همکارم سیمرغ گرفت و باور کنید که سال قبل خوشحال‌تر بودم تا امسال.

سیمرغ بهترین بازیگر مکمل زن

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن تعلق گرفت به ثریا قاسمی برای «ویلایی ها». ثریا قاسمی در سالن حضور نداشت و هیچ نماینده ای هم برای گرفتن جایزه به صحنه نیامد. سرانجام یکی از دست اندرکاران جشنواره این جایزه را دریافت کرد.

سیمرغ بهترین بازیگر مکمل مرد

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به نوید محمدزاده برای «بدون تاریخ بدون امضا» رسید. او پس از کسب جایزه اش گفت: پارسال حرف نزدم ولی امسال حرف می زنم. اگر سیمرغ پارسالم برای «عصبانی نیستم» را هم بدهند سومیش را گرفته ام. کمترین کار برای وحید و علی جلیلوند همین است یعنی سیمرغ. سال گذشته حرفی نزدم، اما امسال می‌گویم، خیلی خوشحالم امسال این جایزه را گرفتم. اتفاقی افتاد که بعد از اعلام نامزدها شیطنت کردند و اسامی را منتشر کردند، این کار قشنگ نیست، هیات داوری اینجا هستند که از بزرگان سینما هستند، به آن‌ها باید احترام بگذاریم. سال بعد اگر من نامزد نشوم، باز هم باید احترام بگذارم. من حالا حالاها هستم و دوست دارم روی این صحنه بیایم و این جایزه بسیار ارزشمند است و یادمان باشد که دیوار این خانه از طلاست.

او خطاب به امیر آقایی گفت من با تو رفاقت دارم.

سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به محسن تنابنده برای «فراری» اهدا شد. او پس از کسب جایزه اش گفت: بالاخره دو تا سیمرغ قبلی ام جوجه داد، دیپلم افتخارم که قبلا گرفته بودم جوجه داد. دولت الان دنبال این است که آدم زیاد کند این روش جواب می دهد.

سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن

در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول نامه‌ای قرائت شد که هیات داوران بازی همه زنان بازیگر را تحسین کردند و از همین رو دو سیمرغ بلورین برای زنان در نظر گفتند.

سیمرغ به مریلا زارعی برای «زیر سقف دودی» و لیلا حاتمی برای «رگ خواب» رسید.

مریلا زارعی گفت: اعتراف می کنم یکی از مهیج ترین جشنواره هارا تجربه کرده ام. لیلا از هنرمندان مورد علاقه من است. ممنونم از حمایت های شما. حرف هایی است که نوید محمدزاده زد مهم بود که به همان ها رجوع کنید. خوشحالم سومین سیمرغم را از جشنواره ای گرفته ام که پوستر آن به شاعر سینمای ایران مزین است و خوشحالم که در کنار یادگار او هستم.

جایزه ویژه استعداد درخشان

جایزه ویژه استعداد درخشان به منیر قیدی برای «ویلایی ها» اهدا شد. او گه پیش تر از نامزدی در جشنواره انصراف داده بود در مراسم حضور نداشت و نماینده ای هم نفرستاده بود.

سیمرغ بهترین فیلمنامه

سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه به کامبوزیا پرتویی برای «فراری» اهدا شد. پرتویی در این مراسم حضور پیدا نکرده بود اما نماینده اش به نیابت از او جایزه اش را دریافت کرد.

سیمرغ بهترین کارگردانی

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به وحید جلیلوند برای «بدون تاریخ بدون امضا» رسید. جلیلوند پس از کسب حایزه اش گفت: رسانه ملی، برنامه هفت، افخمی و فراستی تمام تلاشتان را کردید تا ما اهالی سینما از هم دور شویم ولی من آقای ایرج زاد و مهدویان را بوسیدم. رامبد عاشقتم. سعی کردید بین ما انشقاق به وجود آورید ولی ما همه مان هم را دوست داریم.

سیمرغ بهترین فیلم

سیمرغ بلورین بهترین فیلم به سیدمحمود رضوی برای «ماجرای نیمروز» رسید. او با دخترش برای دریافت جایزه اش به صحنه آمد و گفت: با اجازه هیات داوران از همه بچه های ماجرای نیمروز می خواهم بیایند که جایزه شان را بگیرید. آقای ایوبی ممنونم که بچه ها ها را نا امید نکردید تا سال آینده هم فیلم بسازند.

یک سیمرغ ویژه

جایزه ویژه هیات داوران و سیمرغ بلورین به علیرضا داوودنژاد برای «فراری» اهدا شد. داوودنژاد گفت: سوالی وجود داشت که چرا رسانه ملی به جای تشویق جو را متشنج می کند؛ جواب ساده دارد وقتی رسانه ملی فیلم های ما را نمی خرد و تبلیغ نمی کند چگونه توقع دارید برنامه ای بگذارد تا از سینما دفاع و حمایت کند. این را طبیعی بدانید که چنین کند. از این بابت متاسفم و امیدوارم این موضع گیری خصمانه با سینما توسط رسانه ملی پایان یابد.

وی ادامه داد: وقتی رسانه ملی، سینما را نمی‌بیند قطعا برنامه‌ای پر از توهین و تحقیر می‌سازد، من امیدوارم این نگاه خصمانه و پر از کینه رسانه ملی نسبت به سینما پایان پیدا کند.

در ادامه مراسم کلیپ «وطنم ای شکوه پابرجا» با صدای سالار عقیلی پخش شد.

سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی

برای اهدای جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی و نگاه مردم جواد ظریف، حجت الله ایوبی، علی ربیعی، حسین فریدون، معصومه ابتکار و ممد حیدری به صحنه آمدند. سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی توسط ظریف خوانده می شود. این جایزه به سیدمحمود رضوی برای «ماجرای نیمروز» رسید.

سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم

سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مردم توسط منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما خوانده می شود. او گفت: این جلوه ادب و هنر توسط جوانان چقدر زیباست. چشم بد از سینمای ایران دور.

وی افزود: تا ساعت ۶ صبح امروز جمع بندی ها ادامه داشت. شب گذشته آخرین جعبه آرای مردمی ساعت ۱ صبح به دبیرخانه رسید. یقین بدانید ما هم انواع تهمت ها و ناسزاها را شنیدیم ولی هیچ نگفتیم. هر کدام از کارگردانان بخواهند از روز شنبه مجموع آرا به آنها تحویل داده می شود.

در این بخش دو فیلم «خوب، بد، جلف» به تهیه کنندگی عبدالله اسکندری و محسن چگینی و «آباجان» به تهیه کنندگی هاتف علیمردانی اولین و دومین دیپلم افتخار را گرفتند. علیمردانی گفت: این جایزه را به معتمدآریا تقدیم می کنم. قاعده بازی این است که داورانی هستند و سلیقه ای دارند. من هفت سال پیاپی است که در جشنواره فیلم دارم و همیشه به داوران احترام می گذارم. از ایوبی تشکر می کنم چون در دوره او من ۴ فیلم ساختم.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به سید محمود رضوی برای «ماجرای نیمروز» رسید. محمدحسین مهدویان و محمودرضوی برای دریافت جایزه به صحنه رفتند. مهدویان گفت: از مردم تشکر می کنم. آنها در این ده روز به ما انرژی دادند. فکر می کنم مهمترین جایزه امشب را ما گرفتیم.