علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش با حضور در جمع راهپیمایان تهرانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تاثیر تهدیدات دشمنان و رئیس جمهور در حضور پرشورتر مردم گفت: مردم ایران با حضور در راهپیمایی به تمام یاوه گویی های دشمنان پاسخ می دهند.

وی حضور مردم را در جهت تحکیم مبانی انقلاب و تثبیت شعار امام و انقلاب برشمرد و افزود: موضع گیری های ترامپ مردم را مستحکم تر می کند. مردم امروز برای حفظ انقلاب آمده اند.

فانی در خصوص پیام مردم در این راهپیمایی اظهار داشت: پیام مردم وحدت، وحدت و وحدت است.

وی افزود: ۲۲ بهمن روز پیوند مردم با امام و انقلاب است. مردم با حضور خود در راهپیمایی نشان می دهند به آرمان های امام و انقلاب پایبندند.