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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

فانی در پاسخ به مهر:

حضور مردم پاسخ به یاوه‌گویی‌هاست

حضور مردم پاسخ به یاوه‌گویی‌هاست

وزیر سابق آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه حضور مردم پاسخ به تمام یاوه گویی هاست، گفت: موضع گیری‌های ترامپ مردم را مستحکم‌تر می کند.

علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش با حضور در جمع راهپیمایان تهرانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تاثیر تهدیدات دشمنان و رئیس جمهور در حضور پرشورتر مردم گفت: مردم ایران با حضور در راهپیمایی به تمام یاوه گویی های دشمنان پاسخ می دهند.

وی حضور مردم را در جهت تحکیم مبانی انقلاب و تثبیت شعار امام و انقلاب برشمرد و افزود: موضع گیری های ترامپ مردم را مستحکم تر می کند. مردم امروز برای حفظ انقلاب آمده اند.

فانی در خصوص پیام مردم در این راهپیمایی اظهار داشت: پیام مردم وحدت، وحدت و وحدت است.

وی افزود: ۲۲ بهمن روز پیوند مردم با امام و انقلاب است. مردم با حضور خود در راهپیمایی نشان می دهند به آرمان های امام و انقلاب پایبندند.

کد مطلب 3902827

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