اندونزی با «ویکتور هرمانس» به دنبال بازی با تیم ملی فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «ویکتور هرمانس» که چندی پیش به عنوان مدرس بین المللی فوتسال به ایران آمد و دوره سطح سه مربیگری را برگزار کرد، به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال اندونزی انتخاب شد.

هرمانس در آغاز کارش در اندونزی، برگزاری بازی های تدارکاتی را در دستور برنامه هایش قرار داده و با فدراسیون فوتبال ایران هم مذاکراتی داشته است.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: آقای هرمانس خواهان این بود که در اواخر ماه آپریل به اندونزی برویم و با این تیم بازی کنیم. برنامه های آماده سازی تیم ملی به گونه ای است که امکان سفر به اندونزی را نداریم. برای همین به آنها پیشنهاد دادم که اگر شما تمایل داشته باشید آماده میزبانی از اندونزی در ایران هستیم. مذاکرات در این خصوص ادامه دارد تا ببینیم چه می شود.