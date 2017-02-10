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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

توکلی در گفتگو با مهر:

دولت با مردم صادق باشد و از جهت گیری انتخاباتی خودداری کند

دولت با مردم صادق باشد و از جهت گیری انتخاباتی خودداری کند

رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به وظیفه دولت در مقابل حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: دولت با مردم صادق باشد و از جهت گیری انتخاباتی پرهیز کند.

احمد توکلی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، اظهار داشت: پیام حضور مردم این است که با وجود آنکه اوضاع ما خوب نیست، اما حاضر نیستند دست از انقلاب شان بردارند.

وی افزود: مردم به وظیفه خودشان عمل می کنند، این مسئولین هستند که باید به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت گفت: وظیفه مسئولان این است که به هر چه می گویند عمل کنند و در آستانه انتخابات مراقب باشند که با مردم صادق باشند و به تمام وظایف خود تا روز آخر مسئولیت مانند روز اول عمل کنند و جهت گیری انتخاباتی نداشته باشند.

کد مطلب 3902927

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