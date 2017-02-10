به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، آهنگساز و ترانه‌سرای مطرح آمریکایی نخستین چهره موسیقی است که موفق به دریافت این جایزه ادبی می‌شود.

با این انتخاب جایزه پن آمریکا همان تجربه‌ای را پشت سر گذاشت که در جایزه ادبی نوبل ۲۰۱۶ ثبت شد.

تنها چند ماه پس از آن که باب دیلن برنده شگفت انگیز جایزه نوبل معرفی شد، برای اولین بار یک آهنگساز وترانه نویس مرزهای موسیقی را درنوردید و به عنوان برنده جایزه قلم آمریکا انتخاب شد.

ساندهایم ۸۶ ساله همان جایزه‌ای را دریافت می‌کند که نویسنده‌ای چون تونی موریسون در دوره‌های پیش و جی.کی رولینگ خالق «هری پاتر» سال پیش آن را دریافت کرده بودند.

جایزه پن، به نویسنده‌ای تعلق می‌گیرد که برای پیکره آثارش در درک و تفسیرموقعیت بشر موثر بوده باشد. وی با نوشتن موسیقی وسرودن ترانه‌هایش این کار را انجام داده است.

وی که آهنگساز فیلم‌هایی چون «سویینی تاد» بوده، ۲۵ آوریل در موزه ملی تاریخ آمریکا جایزه خود را دریافت می‌کند.

ساندهایم تاکنون ۸ جایزه تونی دریافت کرده ، یک جایزه پولیتزر به وی اهدا شده و ۸ جایزه گرمی دریافت کرده است و یک جایزه لارنس اولیویه برای هنر نمایش در کارنامه‌اش دارد.