۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده عصر جمعه در آیین بهره برداری از یک پروژه صنعتی در بردسیر که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری و سایر بزرگان در جهت جلوگیری از فروش مواد خام و تبدیل آن به کالاهای با ارزش افزوده بیشتر تأکید داشتند و این برنامه‌ها به علت برخی از مشکلات، پیشرفت زیادی نداشته است.

وی افزود: با توجه به اینکه تولید فولاد با احیاء مستقیم صورت می گیرد و ما ۶۳ میلیون تن تولید سنگ آهن داشته ایم که تولید سنگ آهن را اضافه نکردیم، الان تولید ما به ۷۵ میلیون تن سنگ آهن رسیده است که این میزان تولید در سال آینده به بیش از ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید.

نعمت زاده عنوان کرد: یکی از اهداف توجه به جلوگیری از صدور مواد خام و تبدیل آنها به مواد با ارزش و صادر کردن آنها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در بخش تولید کنسانتره ۲۸ میلیون تن ظرفیت را به ۴۸ تن رسانده‌ایم و امروزه به جای صدور سنگ خام توانستیم، کنسانتره را با ارزش بیشتر صادر کنیم که استان کرمان نقش بسزایی در این زمینه داشته است.

وی گفت: تولید گندله نیز از ۲۱ میلیون تن به ۳۲ میلیون تن رسیده و سال آینده به ۴۰ میلیون تن خواهد رسید.

نعمت زاده بیان داشت: تولید آهن اسفنجی از ۱۸ میلیون تن به ظرفیت ۲۸.۵ میلیون تن رسیده و در اوایل سال آینده به ۳۵ تن خواهد رسید.

وی تصریح کرد: تولید فولاد خام ۳۱ میلیون تن افزایش یافته که با تولید محصولات فولادی این مقدار در سال آینده به ۳۷ میلیون تن افزایش خواهد یافت و ما ظرفیت مازاد داریم و باید بیشتر به سمت پایین دستی حرکت کنیم و در این زمینه پروژه‌های متعدد در دست داریم.

نعمت زاده بیان کرد: برای تکمیل زنجیره فولاد طرح های فولادی متعددی در استان های هرمزگان، اردستان، دزفول، شادگان، خراسان، یزد، کردستان، هرمزگان، سیرجان، نیریز، مازندران، بندرعباس و سیرجان در دست اجراست.

وی تصریح کرد: بعد از برجام ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده که از این میزان ۵.۵ میلیارد دلار مربوط به بخش صنعت و معدن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ۲.۵ میلیون تن گندله در گل گهر سیرجان آماده است و در سال جاری افتتاح می شوند و همچنین ۱.۵ میلیون تن آهن اسفنجی در گل‌گهر به صورت آزمایشی طی سال گذشته راه‌اندازی شد که این پروژه طی امسال افتتاح خواهد شد.

نعمت زاده افزود: با تصویب فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همکاری بانک‌ها، ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی طی مدت امسال، ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وی بیان داشت: به ۳۰ هزار واحد صنعتی و کشاورزی تسهیلات برای رونق اقتصادی پرداخت شده است و این باعث شده بیش از ۴ هزار اشتغال جدید به وجود آید و ۴۰۰ واحد افزایش تولید و تعدادی دیگر حتی صادرات هم داشته اند.