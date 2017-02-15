هشدار در مورد تبعات حمله سایبری به منابع تامین آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اس او آنلاین، دیوید فورمبی می گوید کنترل سیستم های صنعتی کنترل کننده منابع آب در تصفیه خانه ها و ... کار دشواری نیست.

وی با شبیه سازی یک سیستم تصفیه آب بر مبنای یک سیستم کنترل منطقی قابل برنامه ریزی موسوم به actual programmable logic controllers (PLCs) نشان داد که سیستم های یاد شده به سادگی قابل هک کردن هستند.

وی که دانشجوی دکتری دانشگاه جرجیاست، به فعالان صنعت آب هشدار داده که ایمنی پایین سیستم های پی ال سی می تواند به نفع هکرها تمام شود. این سیستم های کوچک رایانه ای برای کنترل فرایند تصفیه آب به کار می روند و گاهی به اینترنت هم متصل می شوند.

این دانشجو موفق به شناسایی ۱۵۰۰ سیستم صنعتی پی ال سی در آمریکا، هند و چین شده که به طور آنلاین قابل دسترس بوده اند.

وی که در کنفرانس امنیت سایبری RSA شرکت کرده بود افزود: با دستکاری سیستم های یاد شده می توان آنها را با استفاده از برخی بدافزارها از کار انداخت و برای حل مشکل از مسئولان مربوطه باج خواهی کرد.

وی پیشنهاد کرده است سیستم های پی ال سی به اینترنت متصل نشوند یا در صورت لزوم به رایانه هایی متصل شوند که همیشه به اینترنت متصل نیستند یا امنیت بالایی دارند.