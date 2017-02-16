فرهنگستان علوم پزشکی از پژوهشگران برتر تقدیر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه پزشکی در فرهنگستان علوم پزشکی کشور امروز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۵ در محل فرهنگستان برگزار می شود.

در این مراسم از پژوهشگران برتر حوزه علوم بالینی، علوم پایه، پژوهشگران جوان ، مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برتر دهه اخیر که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران داخلی و خارجی به عنوان مقاله برتر شناخته شده اند ، تقدیر به عمل می آید و جایزه علمی فرهنگستان علوم پزشکی به آنها تقدیم می شود.

فرهنگستان علوم پزشکی کشور هم زمان با برگزاری جشنواره علمی ، به برگزیدگان حوزه سلامت کشور و اساتید منتخب گروه های علمی فرهنگستان علوم پزشکی نیز به رسم یادبود هدایایی تقدیم می کند.

این جشنواره ۲۸ بهمن ماه سال جاری در تالار غدیر فرهنگستان علوم پزشکی برگزار می شود.