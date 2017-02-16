سرقت مسلحانه از صرافی/فرار سارقان با پراید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، این حادثه ساعت یک و سی دقیقه ظهر امروز در حالی به وقوع پیوست که سه جوان پس از سرقت ۶۵ میلیون تومان دلار و یورو با یک پراید از محل حادثه گریختند.

بنا بر اظهارات شاهدان، دو تن از دزدان مسلح پس از ورود به صرافی در خیابان تقوی میدان فردوسی تهران یک گلوله هوایی شلیک کردند و از صاحب صرافی در خواست کردند که پول های موجود در مغازه را در اختیار آنها قرار دهد، اما وقتی مقاومت مرد صراف را دیدند گلوله ای نیز به پای وی شلیک کردند و پس از اینکه مرد مغازه دار روی زمین افتاد با به سرقت بردن ۶۵ میلیون تومان وجه نقد دلار و یورو و با استفاده از یک پراید سفید رنگ از محل حادثه متواری شدند.

با اعلام این حادثه بلافاصله ماموران کلانتری و کاراگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در محل حاضر شدند. با دستور بازپرس کشیک از دادسرای جنایی کاراگاهان اداره یکم ماموریت پیدا کردند تا با استفاده از سرنخ های موجود در محل حادثه متهمان مسلح را شناسایی و دستگیر کنند.

با انتقال تنها مجروح این حادثه به بیمارستان تحقیقات درباره شناسایی متهمان متواری ادامه دارد.