دعوت ایران از گروههای سوری برای گفتگوبادولت/کاهش مواردنقض آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر انصاری رئیس هیات جمهوری اسلامی ایران در دومین اجلاس بین المللی سوریه در آستانه سخنرانی کرد.

متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:

مایلم سخنانم را با سپاسگزاری از دولت قزاقستان برای مهمان نوازی و پشتیبانی مداوم از ابتکار آستانه آغاز کنم.

پس از نشست بین المللی سوریه که در تاریخ ۲۳ و ۲۴ ژانویه در آستانه برگزار شد، ما موفقیتهای قابل توجهی در زمینه مهار بحران سوریه داشته ایم. در هفته ها و روزهای گذشته، مذاکرات فشرده کارشناسی میان هیاتهای سه کشور ضامن آتش بس برای نهایی کردن آئین نامه کاری کمیته مشترک نظارت بر آتش بس انجام شده است. موارد نقض آتش بس کمتر شده اند، هزاران نفر از آوارگان به شهرهای خود از جمله حلب بازگشته اند و جمهوری اسلامی ایران، در کنار جامعه بین المللی، موفق شده کمکهای بشردوستانه بیشتری به شهروندان سوری برساند. در برخی مناطق از جمله حلب، بازسازی شهر آغاز شده و مردم سوریه امیدی به خاتمه بحران موجود یافته اند که بی سابقه است.

تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه جایگزین تلاشهای پیشین جامعه بین المللی نبوده و نیست، بلکه مکمل آن است و ارزشهایی افزوده دارد. روند آستانه با اهتمام سه کشور گام های اولیه در مسیر حل بحران را برداشته است، ولی برای تکمیل این روند نیاز به اراده و کوشش بیشتر داریم.

حضار محترم؛

جمهوری اسلامی ایران نسبت به کمک به پایان درگیری ها متعهد است و بر این باور است که مهم ترین وظیفه اجلاس آستانه تسهیل گفت و گو های سوری-سوری با هدف تامین صلح و امنیت سوریه است. سازمان ملل متحد در تحقق این هدف از نقشی مهم برخوردار است.

اصول ما در این زمینه شامل تاکید بر تمامیت ارضی، حاکمیت ملی سوریه و حق تعیین سرنوشت برای ملت سوریه است. جمهوری اسلامی ایران از همه گروه های سوری دعوت می کند که به گفت و گو های مسالمت آمیز با دولت سوریه روی آورند و سرنوشت آینده فرزندان خویش را در دست گیرند.

کودکان و زنانی که در چند سال اخیر، با زندگی در خون و آتش، بیشترین تبعات بحران سوریه را تحمل کرده اند چشم انتظار تلاش مشترک ما و نتایج روند آستانه هستند.