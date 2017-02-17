زمانی: فدراسیون مراقب داوری باشد/ پنالتی های پرسپولیس اشتباه بود

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم فوتبال استقلال تهران مقابل ذوب آهن در لیگ برتر گفت: فکر می کنم تمام عوامل موفقیت استقلال از جمله مدیریت بازی، نظم و انسجام تیمی و سایر مسائل فراهم بود. این موارد را به جوهره جوانی تیم اضافه کنید. برای همین است که استقلال این هفته ها مهارناپذیر شده است.

وی تاکید کرد: اعتماد و اتکا به نسل جوان بازیکنان به سود استقلال شده و قطعا از این موضوع لطمه نمی خوریم. ضمن اینکه بازیکنان باتجربه ای هم داریم که تلفیق آنها باعث شده ترکیب استقلال خوب شود.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره خریدهای گرانقیمت نیم فصل اول و بی فایده بودن این خریدها که در نهایت منجر به جدایی چند بازیکن هم شد، گفت: خرید آن بازیکنان خواست کادر فنی بود که ما هم برای او احترام قائل بودیم. صحبت از ابتدای فصل دیگر بی فایده است و تمرکزمان روی آینده است.

زمانی در ادامه با بیان اینکه استقلال باید به کار خودش ادامه بدهد، از روند داوری ها انتقاد کرد و گفت: ما کار خودمان را می کنیم ولی بعضی از داوری ها در نتایج اثر دارد. نباید روند داوری ها طوری باشد که بعضی از تیم ها لطمه بخورند.

وی تاکید کرد: تمام کارشناسان دیدند که در بازی پرسپولیس با سپاهان چه اتفاقاتی رخ داد که در نتیجه بازی هم موثر بود. نمی خواهم بگویم این اشتباهات عمدی بوده است ولی به هر حال در نتیجه تاثیر داشت. فدراسیون فوتبال باید مراقب باشد و کاری کند که داوری ها کمترین تاثیر را در نتایج داشته باشد.

عضو هیات مدیره پرسپولیس یادآور شد: به نظرم هر دو پنالتی اعلام شده برای پرسپولیس اشتباه بود و همه دیدند که این اشتباهات در نتیجه چه تاثیری داشت.

زمانی در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص اینکه گفته می شود استقلال در خطر کسر امتیاز قرار دارد و باید مطالبات «پروپچیچ» را ظرف ۳۰ روز پرداخت کند، گفت: به هر حال بعد از اتفاقی که برای استقلال افتاد، هیات مدیره روی این پرونده ها حساس شده است. به همین خاطر قرر شد در اولین جلسه هیات مدیره، مدیرعامل باشگاه گزارش کاملی را ارائه کند. البته به خاطر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و اینکه تیم درگیر اعزام به این مسابقات بود، جلسه ای که قرار بود این هفته برگزار شود، به روزهای آینده موکول شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا هیات مدیره در جریان تهدید فیفا در پرونده پروپچیچ قرار دارد؟ تصریح کرد: بنده هنوز نامه ای در این خصوص ندیده ام و چیزی دریافت نکرده ام.

عضو هیات مدیره استقلال در پایان در خصوص انتظارش از این تیم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، گفت: ما روند خوبی در لیگ برتر داریم و همچنین با این روند در آسیا هم مدعی قهرمانی هستیم. امیدواریم آرزوی هواداران استقلال یعنی کسب ستاره سوم در آسیا را محقق کنیم.