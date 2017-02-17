توضیحات شمسایی درباره کنارگذاشتن ملی پوش فوتسال تاسیسات

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فوتسال تاسیسات دریایی مقابل تیم حفاری اهواز، گفت: شرایط تیم ما مثل یک مریض سرطانی است که وقتی شیمی درمانی می کند ۱۰ روز حالش خوب است و بعد دوباره شرایطش نامناسب می شود. ما بازی سنگینی با تیم حفاری داشتیم و در نهایت حفاری برنده مسابقه شد. ما می دانستیم که برای زنده ماندن امید قهرمانی و باقی ماندن در کورس نیاز به برد داریم. حتی در این مسابقه از حریف هم پیش افتادیم ولی به خاطر بازی احساسی، عقب افتادیم و باختیم.

وی افزود: زمانی که بازی ۳ بر ۲ به سود حفاری بود می توانستیم بازی را به تساوی بکشیم. حتی یک پنالتی هم از دست دادیم که این کار را سخت کرد.

سرمربی تیم فوتسال تاسیسات در خصوص ناراحتی اش از بازیکن ملی پوش تیمش گفت: من شب گذشته با آقای حسینی و حلاجی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه هم جلسه داشتم و با هم صحبت کردیم. می شد بر لحظاتی از بازی کنترل داشته باشیم ولی با کم کاری مواجه شدیم. منظورم از کم کاری اقدام تعمدانه و آگاهانه نیست. بازیکن ما در حد و اندازه خودش ظاهر نشد.

شمسایی با تاکید بر اینکه جوابگوی اول و آخر نتایج تیم تاسیسات خودش است، تاکید کرد: من شب گذشته به آقای حسینی هم گفتم شاید بعد از سه سال قهرمانی در لیگ فکر می کردم قهرمانی راحت به دست می آید. به آنها گفتم اگر سال آینده تیمی مرا بخواهد از همین الان دستم را روی زانویم می گذارم و برای قهرمانی تلاش می کنم. من به جز زمانی که در فولاد ماهان بودم و به خاطر اختلافات چند هفته اخراج شدم، حتی سومی را هم در زندگی ام ندیده بودم. الان که در رده پنجم هستیم و مردم مدام در اینباره ازمن سئوال می کنند، واقعا برایم دردآور است.

وی درباره وضعیت محمدرضا سنگ سفیدی تاکید کرد: ما یکسری ممارست به خرج دادیم و پشت بازیکنانمان در آمدیم و به آنها احترام گذاشتیم ولی آخرسر هیچکس نمی آید بگوید بازیکن مقصر باختهاست. جوابگوی اول و آخر مربی است.

وی یادآور شد: سنگ سفیدی بازیکن بزرگی بود و خودم شکل و شاکله فوتسالش را ترسیم کردم. البته خودش هم زحمت کشید و تا ملی پوش شدن، قهرمانی در آسیا و سومی جهان هم پیش رفت. با این حال بعد از خدا ۵۰ درصد عنصر موثر زندگی اش من بودم.

سرمربی تاسیسات تاکید کرد: باوجود این سنگ سفیدی چند وقتی است که افت زیادی داشته است. به خاطر اینکه محمدرضا ملی پوش بوده با او راه آمده ایم چون تک ملی پوش تاسیسات بود ولی متاسفانه در حد و اندازه خودش ظاهر نشده است و باید یک نگرش جدیدی پیدا کند. در غیر اینصورت او یکی، دو سال دیگر در فوتسال پول می گیرد و تمام می شود.

شمسایی ادامه داد: امیدوارم سنگ سفیدی وقتی این صحبتها را می خواند بداند که چقدر دوستش دارم و این حرفها برایش تلنگر باشد تا آینده اش تضمین شود. برای او حتی بازیکنی را مثال زدم که یکسال درخشید و تمام شد. او در تاسیسات همواره جزو سه بازیکن تاثیرگذار بود ولی حالا حتی یک اپسیلون آن محمدرضای سابق هم نیست. امیدوارم او در ۴ – ۵ هفته پایانی برای تیم دعا کند و راهی را که برایش انتخاب کرده ایم، در آینده اش موثر باشد!