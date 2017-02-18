۵۳ مبلغ مرد و زن ویژه ایام فاطمیه به مهدیشهر اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی تقوی صبح شنبه در نشست روحانیان مهدیشهر با امام جمعه این شهر در محل اداره تبلیغات اسلامی ضمن اشاره به برنامه های این اداره در راستای اعزام مبلغ برای ایام فاطمیه اول اظهار کرد: در ایام فاطمیه اول اعزام ۸۵۰ نفر روز تبلیغ به مدت چهار شب در مساجد و هیئت های مذهبی شهرستان مهدیشهر انجام شد.

وی تعداد این مبلغان را ۵۳ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۴۰ نفر مرد و ۱۳ نفر نیز زن بودند که در سطح شهرستان به امر تبلیغ، اقامه نماز جماعت وبیان معارف دینی پرداختند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهدیشهر تصریح کرد: این افراد با هماهنگی این اداره برای تبلیغ معارف دینی به مساجد شهری و روستایی و مراسم مذهبی و فرهنگی اعزام شدند.

تقوی ادامه داد: مبلغانی که اعزام شدند به تبیین کرامات و مناقب اهل بیت (ع) به‌ویژه حضرت زهرا(س) در ۲۲ مسجد شهرستان اقدام کردند.

وی خاطر نشان کرد: ۱۲ مسجد و هیئت مذهبی در مهدیشهر، شش مسجد و هیئت مذهبی در شهمیرزاد و چهار مسجد و هیئت مذهبی در درجزین از سخنرانی این مبلغان طی فاطمیه اول بهره مند شدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهدیشهر با تاکید بر اینکه بیان فضائل حضرت فاطمه زهرا (س) توسط روحانیان اعزامی موجب بصیرت افزایی مخاطبان در راستای شناخت بهتر حوادث و وقایع تاریخی می‌شود، گفت: جامعه امروز به ذکر فضائل فاطمی بیش از پیش نیازمند است.