شمسایی درست می گوید/ به خاطر مصدومیت افت کردم

محمدرضا سنگ سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کنارگذاشتنش از تیم تاسیسات دریایی با نظر مربیان و مدیران باشگاه، گفت: تا این لحظه از باشگاه چیزی به من اعلام نشده است. من هم در سایتهای خبری متوجه این موضوع شدم. امروز سر تمرین تیم حاضر می شوم تا با اعضای کادر فنی در اینباره صحبت کنم و ببینم ماجرا چیست. بهر حال باید کنار گذاشتنم یک دلیلی داشته باشد. اگر این خبر صحت داشته باشد باید فکر و ایده ای پشتش باشد.

بازیکن ملی پوش تاسیسات دریایی تاکید کرد: من به نظر سرمربی و مدیران باشگاه احترام می گذارم. اگر با نبودن من تاسیسات دریایی به شرایط آرمانی می رسد، خودم پیش از آنکه باشگاه بگوید می روم. من حرفه ای فکر می کنم و می دانم که زندگی ادامه دارد.

سنگ سفیدی درباره صحبتهای وحید شمسایی و اینکه گفته بود این بازیکن افت شدیدی داشته و حتی یک اپسیلون هم شبیه گذشته نیست، خاطرنشان کرد: شمسایی اسطوره فوتسال ایران است. او ۲۰ سال از من جلوتر است و وقتی حرفی می زند حتما چیزی دیده است.

وی ادامه داد: بعد از بازی تیم ملی فوتسال ایران با روسیه دوباره مصدوم شدم. الان دو ماه است که انگشت پای چپم آسیب دیده و حتی با وحید شمسایی به دکتر نوروزی هم مراجعه کردیم. دکتر اعلام کرد که برای بهبودی پایم سه هفته استراحت کنم. با این حال با توجه به شرایط تیم تصمیم گرفتم تمرین کنم. حتی برای پای چپم از کفشی استفاده کردم که یک شماره بزرگتر بود. خیلی ها به من گفتند این «ادا»ها چیست که در می آوری در حالی که به خاطر مصدومیت مجبور بودم کفش بزرگتر بپوشم. من می خواستم به تیم تاسیسات کمک کنم ولی شرایط قبل را به خاطر مصدومیت ندشاتم. حرف شمسایی درست است.

بازیکن تاسیسات در پاسخ به این سئوال که آیا سرمربی تیم اصرار به بازی شما با پای مصدوم داشت؟ گفت: سرمربی تیم دوستانه گفت که می توانم به تیم کمک کنم. من هم همین احساس را داشتم ولی تصمیمم اشتباه بود. شاید تنها تصمیم اشتباهم همین بود که با پای مصدوم بازی کردم. اینجا «جوانی کردم». کاش یک بزرگتر به من مشورت می داد و می گفت استراحت کنم تا پایم کامل بهبود یابد.

سنگ سفیدی همچنین درباره اینکه شمسایی گفته بود امیدوار است صحبتهایش برای این بازیکن تلنگر خوبی باشد، تاکید کرد: شک نکنید وحید شمسایی بد مرا نمی خواهد و از روی قصد و غرض حرف نمی زند. او در این مدت نه تنها درباره فوتسال بلکه درباره شرایط زندگی یک ورزشکار صحبت می کرد. او درست می گفت و قبول دارم که افت داشته ام ولی واقعیت این است که مصدومیت اذیتم می کرد.

بازیکن ملی پوش تاسیسات در پایان گفت: قرار شد از امروز به کمپ تیم های ملی بروم تا مصدومیتم را کاملا برطرف کنم. امیدوارم بتوانم حداقل اگر در آینده به تیم ملی دعوت شدم به این تیم کمک کنم.