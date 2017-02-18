فیلم/ اولین تیزر «آپاندیس» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آپاندیس» اولین ساخته بلند سینمایی حسین نمازی محسوب می شود که تهیه کنندکی این فیلم را مقصود جباری بر عهده دارد.

به تازگی اولین تیزر فیلم سینمایی «آپاندیس» رونمایی شده است.

آنا نعمتی، امیرعلی دانایی، رضا اکبرپور، پردیس منوچهری، مرجان مومنی، محمدعلی کیانی، مرتضی علی عباس میرزایی، صحرا اسدالهی، سیمون سیمونیان و … در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

عوامل فیلم سینمایی «آپاندیس» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسین نمازی، تهیه کننده: مقصود جباری، مجری طرح: مجتبی پیری، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل بیگی، مدیر تولید: محمدعلی کیانی، طراح چهره پردازی: محسن ملکی، دستیار اول کارگردان: سهیل برخورداری، صدابردار: مسیح حدپور سراج، تدوین: عماد خدابخش، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، مدیر برنامه ریزی: سعید ریاحی فر، طراح صحنه و لباس: محمد محمدی، مشاور رسانه ای: احسان عباسی، سازنده مستند پشت صحنه: علی بیات، دستیار: علی شکری، سازنده تیتراژ و جلوه های ویژه بصری: سلمان خورشیدی، جانشین تولید: حمید احمدی، مدیر تدارکات: حمید علی بیگی، دستیار دوم کارگردان: آرزو قائد امینی، منشی صحنه: آرزو قربانی، عکاس: حسن شجاعی، مدیر تبلیغات: محسن پیری، مدیر مالی: نسترن شفیعی، دستیار اول فیلمبردار: مصطفی علی اکبری، مجری نور: علی نصیر، دستیاران: پیمان جوادی، سمید لطفی، صادق ابراهیمی، مسئول فنی دوربین: سید ارس رزاز، دستیاران صدا: جابر انصاریان، مصطفی دشتی زاده، همکاران صداگذاری: محمد مهدی جواهری زاده، محمد قاسمی، دستیاران تدوین: پوریا زندباف، شراره آریس، چهره پردازان: محیا مصطفایی و فریبرز خانمحمدی، گروه صحنه: جلیل نظروند، شهرزاد مافی، علی نورآبادی، دستیار تولید: فرزاد فرزدنیا، گروه تدارکات: علی هاشمی، مسعود عطایی، مسئول هنروران: سارا حسینی، حمل و نقل: علی اکبر آقایی، محمدرضا کوهی، عبدالمجید آقا جعفری، رضا آشتی، ایرج فرشی، احمد الوندی، حمید بام نشین، احمد سعدالخانی.