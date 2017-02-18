ارزآوری ۴.۷ میلیارد دلاری بخش کشاورزی/واردات ۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه صادرات بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه به لحاظ وزنی ۲۷.۴۵ درصد و از نظر ارزشی ۴.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ افزایش یافته است، افزود: در ۱۰ ماهه نخست امسال، چهار میلیون و ۸۳۸ هزار تن محصولات کشاورزی از کشور صادر شده است.

وی ارزش این میزان صادرات را چهار میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: صادرات بخش کشاورزی معادل ۴.۷۴ درصد از کل وزن و ۱۳.۲۴ درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی است.

بخشنده، کل صادرات غیر نفتی کشور را به لحاظ وزنی ۱۰۲ میلیون و ۴۱ هزار تن و از نظر ارزشی ۳۵ میلیارد و ۱۸۶ میلیون دلار اعلام و تصریح کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری منفی دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته این تراز ۳۰۸ میلیون دلار بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه در مدت یاد شده، بیشترین میزان صادرات کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با سهم ۶۳.۵ درصد بوده است، اظهار داشت: سهم بخش باغی نیز ۲۰.۸ درصد و دام و طیور ۱۳.۸۴ درصد بوده است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، بیشترین میزان صادرات کشاورزی از نظر ارزشی، مربوط به زیر بخش باغی با سهم ۴۷.۱ درصد، زراعی ۲۳.۲۲ درصد و دام و طیور ۲۳ درصد بوده است.

وی سیب زمینی تازه یا سرد کرده، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب تازه و پیاز و موسیر را از جمله اقلام عمده صادراتی عنوان کرد و گفت: واردات بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری به لحاظ وزنی ۳.۶۲ درصد و از نظر ارزشی ۱.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

بخشنده ذرت دامی، لوبیای سویا، کنجاله و سایر آخال‌های جامد از سویا و جو به استثنای بذر را از جمله اقلام عمده وارداتی نام برد.