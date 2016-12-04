رشد۱۸درصدی صادرات کشاورزی/ بهبود ۱۳۹میلیون دلاری تراز تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، عبدالمهدی بخشنده اظهار داشت:صادرات بخش کشاورزی در ۷ ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ معادل ۱۷.۸۴ درصد به لحاظ وزنی افزایش یافته است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد:صادرات محصولات کشاورزی از دو میلیون و ۷۲۹ هزار تن در هفت ماهه سال ۹۴ به سه میلیون و ۲۱۶ هزار تن در مدت مشابه سال‌جاری رسیده است.

وی افزود: صادرات بخش کشاورزی در مدت یاد شده معادل سهم ۴.۴۵ درصد از کل وزن و ۱۱.۵۵ درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی است.

بخشنده اظهار داشت: در این مدت بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به زیر بخش زراعی با سهم ۶۵.۷۵ درصد، باغی ۱۷.۶۴ درصد و دام و طیور با سهم ۱۵ بوده است.

وی با بیان این که به لحاظ ارزشی بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به زیر بخش باغی با سهم ۴۱.۶۶ درصد بوده است، سهم صادرات محصولات دام و طیور را به لحاظ ارزش ۲۶.۶۱ درصد و زراعی را ۲۶ درصد اعلام کرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: صادرات در بخش‌های دام و طیور نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ از نظر وزنی ۰.۸۵ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی ۷ درصد کاهش، دامپزشکی به لحاظ وزنی ۱۴ درصد و ارزشی ۱۲۱ درصد افزایش و شیلات نیز ۶۰.۳ درصد از نظر وزنی و ۵۲.۵ درصد از نظر ارزشی افزایش دارد.

وی ادامه داد: طی این مدت صادرات ما در بخش زراعی نیز به لحاظ وزنی ۱۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۱۶ درصد کاهش و در بخش باغبانی هم از نظر وزنی ۳۳.۳ درصد و ارزشی نزدیک به ۳ درصد افزایش دارد.

بخشنده پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ وزنی را در مهر ماه سال‌جاری هندوانه، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، پیاز، موسیر و سیب تازه عنوان کرد.

به گفته وی پنج قلم عمده وارداتی در این مدت مربوط به ذرت دامی، لوبیای سویا، سایر به صورت دانه بجز گندم دامی، کنجاله و سایر آخال‌های جامد از سویا و جو به استثنای بذر بوده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: واردات بخش کشاورزی نیز از ابتدای امسال تا مهر ماه به لحاظ وزنی کاهش ۶.۲۱ درصدی داشته است.

وی گفت: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تا پایان مهر ماه سال جاری نزدیک به ۱۳۹ میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است.

بخشنده تصریح کرد: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تا انتهای مهر ماه امسال ۲.۰۶ میلیارد دلار منفی بوده که در مقایسه با رقم منفی ۲.۲ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۳۹ میلیون دلار بهبود نشان می‌دهد.