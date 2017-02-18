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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

طی پیامی؛

رئیس سازمان بسیج مستضعفین قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت

فرمانده بسیج در پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی کشتی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی کشتی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: قهرمانی پر افتخار و پرآوازه تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران مایه مسرت و خوشحالی کلیه‌ی ایرانیان عزیز گردید و بار دیگر صلابت و استواری و غیرت و شجاعت مثال زدنی ایرانیان را به رخ جهانیان کشاند.

قهرمانی جوانان پر آوازه را به مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز دامت برکاته، آحاد مردم شریف کشور عزیزمان به ویژه کشتی گیران غیور ملی پوش و مربیان زحمتکش آنان تبریک گفته و تداوم این موفقیت ها را در مسابقات آتی از درگاه خداوند سبحان مسالت می نمایم.

کد مطلب 3910315

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