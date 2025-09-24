به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تبریک آیت الله صفایی بوشهری به مناسبت قهرمانی تیم کُشتی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ آمده است:
پیروزی افتخارآفرین توأمان تیم کُشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جام جهانی کُشتی در کشور کرواسی را به مردم عزیز ایران به ویژه ریاست محترم فدراسیون کُشتی جناب آقای دکتر دبیر و هیأت رئیسه محترم و کادر فنی و کُشتیگیران دلاور و تمامی دستاندرکاران تیم قهرمان، جامعه تلاش گر مربیان کُشتی ایران و خانوادههای محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بی تردید این قهرمانی در این سطح از پیروزی در اوزان مختلف در هر دو رشته آزاد و فرنگی نشان از برنامهریزی، مدیریت و رشد قابل توجه آمادگی روحی و فنی کُشتی ایران در ردههای مختلف دارد و آغازی تحوّل آفرین در ورزش اوّل کشور عزیزمان ایران میباشد.
در ادامه این پیام بیان شده است: امیدوارم مسؤولان محترم به نگاهی حمایت افزا در عرصههای مختلف اعتباری جاری و زیرساختی و آینده نگریهای راهبردی بتواند از آن ورزش اصیل ایرانی حمایت بنیادین نمایند و آن فدراسیون محترم برنامه توسعه و رشد جامع آن رشته سربلند و همچنین استمرار پیروزیها را رقم بزنند.
مجدداً این قهرمانی غرورآفرین که مایه رضایت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (دامت برکاته العالیه) و شادمانی مردم ایران و تمامی اهالی ورزش به ویژه اعضای فدراسیون، مربیان، پیشکسوتان و کُشتی گیران و دوستداران کُشتی شد و پرچم ایران را بر فراز دیگر کشورها برافراشت تبریک عرض مینمایم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان تهران در پایان پیام خور یادآور شد: به خود لازم میبینم از عنایت و حمایت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (دامت برکاته العالیه) از ورزش و ورزشکاران تقدیر و تشکر ویژه داشته و از اصحاب رسانه به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به جهت پوشش بسیار مناسب آن مسابقات صمیمانه قدردانی مینمایم.
نظر شما