  1. استانها
  2. بوشهر
۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۷

امام جمعه بوشهر: مسئولان حمایت ویژه‌ای از ورزش اصیل ایرانی داشته باشند

امام جمعه بوشهر: مسئولان حمایت ویژه‌ای از ورزش اصیل ایرانی داشته باشند

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر به مناسبت قهرمانی تیم کُشتی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ پیام تبریک صادر کرد و گفت: مسئولان حمایت ویژه‌ای از ورزش اصیل ایرانی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تبریک آیت الله صفایی بوشهری به مناسبت قهرمانی تیم کُشتی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ آمده است:

پیروزی افتخارآفرین توأمان تیم کُشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جام جهانی کُشتی در کشور کرواسی را به مردم عزیز ایران به ویژه ریاست محترم فدراسیون کُشتی جناب آقای دکتر دبیر و هیأت رئیسه محترم و کادر فنی و کُشتی‌گیران دلاور و تمامی دست‌اندرکاران تیم قهرمان، جامعه تلاش گر مربیان کُشتی ایران و خانواده‌های محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بی تردید این قهرمانی در این سطح از پیروزی در اوزان مختلف در هر دو رشته آزاد و فرنگی نشان از برنامه‌ریزی، مدیریت و رشد قابل توجه آمادگی روحی و فنی کُشتی ایران در رده‌های مختلف دارد و آغازی تحوّل آفرین در ورزش اوّل کشور عزیزمان ایران می‌باشد.

در ادامه این پیام بیان شده است: امیدوارم مسؤولان محترم به نگاهی حمایت افزا در عرصه‌های مختلف اعتباری جاری و زیرساختی و آینده نگری‌های راهبردی بتواند از آن ورزش اصیل ایرانی حمایت بنیادین نمایند و آن فدراسیون محترم برنامه توسعه و رشد جامع آن رشته سربلند و همچنین استمرار پیروزی‌ها را رقم بزنند.

مجدداً این قهرمانی غرورآفرین که مایه رضایت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (دامت برکاته العالیه) و شادمانی مردم ایران و تمامی اهالی ورزش به ویژه اعضای فدراسیون، مربیان، پیشکسوتان و کُشتی گیران و دوستداران کُشتی شد و پرچم ایران را بر فراز دیگر کشورها برافراشت تبریک عرض می‌نمایم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان تهران در پایان پیام خور یادآور شد: به خود لازم می‌بینم از عنایت و حمایت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (دامت برکاته العالیه) از ورزش و ورزشکاران تقدیر و تشکر ویژه داشته و از اصحاب رسانه به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به جهت پوشش بسیار مناسب آن مسابقات صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

کد خبر 6599958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها