ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین ۳اسفند در تهران آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشست خبری «ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین» گفت: قانون حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ تصویب شده است و از آن پس تاکنون ۵ کنفرانس با حمایت از انتفاضه فلسطین در کشور برگزار شده است.

سخنگوی کنفرانس با اشاره به اینکه اهداف این کنفرانس متناسب با شرایط فعلی منطقه است، گفت: رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا موضوع فلسطین از اولویت اول اسلام خارج شود و کشورهای منطقه با جنگ های نیابتی و دیگر مسائل در منطقه سرگرم شوند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در سوم و چهارم اسفند ماه خبر داد و تصریح کرد: این اجلاس با حضور هیات هایی از ۸۰ کشور جهان و در قالب ۴ کمیته پارلمانی، جوانان، سازمان‌های غیردولتی، نهضت های مقاومتی تشکیل می شود.

جلالی یادآور شد: این اجلاس به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و بیانیه مقام معظم رهبری در نخستین روز کاری خود در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی کار خود را آغاز می کند.

سخنگوی کنفرانس افزود: دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان از سخنرانان اختتامیه این اجلاس است.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی تاکنون شکست های تلخی را از محور مقاومت در فلسطین خورده است، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا با ترور رفیق حریری شعله جنگ های خانگی را در لبنان شعله ور کند، اما موفق به این امر نشد و با حمله نظامی در سال ۲۰۰۶ به لبنان طعم تلخ واقعی شکست را در جنگ ۳۳ روزه در این کشور چشید.

نماینده مردم تهران یادآور شد: رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا با بهره گیری از اتفاقات منطقه عقبه اطلاعاتی و مالی جریان تروریسم را حمایت کند تا موضوع فلسطین به موضوع اول کشورهای اسلامی قرار نگیرند. از این رو است که سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر سازمان های منطقه به جای پرداختن به این موضوع، مسائل دیگر را در دستور کارهای خود قرار داده اند.

جلالی با انتقاد از اینکه رژیم صهیونیستی به قطع نامه های سازمان ملل عمل نمی کند، گفت: غزه و کرانه باختری امروز در بدترین وضعیت است و رژیم صهیونیستی با عمل نکردن به تعهدات خود در قراردادهای مختلفی که با فلسطینیان داشته است به شهرک‌سازی‌های خود در این سرزمین ادامه می دهد.

وی با اشاره به اینکه راه حل نهایی موضوع فلسطین، برگزاری همه‌پرسی می باشد، عنوان کرد: دموکراتیک ترین پیشنهاد که پیش از این از سوی مقام معظم رهبری هم اعلام شده است، توجه به همه‌پرسی در این کشور است که مردمی بودن خودش را نشان می‌دهد، اما رژیم صهیونیستی به این گونه موضوعات توجهی ندارد و راه زیاده‌خواهی را در پیش گرفته است که در نهایت می توان گفت اگر راه دموکراتیک در این کشور باز نشود، تنها راه باقی مانده، مقاومت است.

جلالی مطرح کرد که برگزاری سمفونی مقاومت از دیگر بخش های این اجلاس است که با حضور ۷۰۰ میهمان خارجی از ۸۰ کشور مختلف جهان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار می شود.