«دریاچه ماهی» ۸ دقیقه کوتاه شد/ آماده سازی برای اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، «دریاچه ماهی» اولین ساخته بلند سینمایی مریم دوستی محسوب می شود که تهیه کنندگی آن را سعید سعدی بر عهده دارد.

این فیلم در بخش چشم انداز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و نسخه نهایی و کوتاه شده «دریاچه ماهی» با تکمیل مراحل فنی برای اکران عمومی آماده می شود.

نادر فلاح، ستاره اسکندری، لاله اسکندری، حسن نجاریان، رهام تدریسی، حدیثه تهرانی، مجتبی پیرزاده، صحرا اسداللهی، حسین باشه آهنگر، ابراهیم برزیده، علی نجاریان، کاوه احمدی، مهدی الیاسی، گلشید بحرایی، سعید بیات، علی فرهادی، با هنرمندی: علی دهکردی و با حضور افتخاری: افشین هاشمی گروه بازیگران فیلم سینمایی «دریاچه ماهی» را تشکیل داده اند.

«دریاچه ماهی» به قلم مصطفی رستگاری با مضمون دفاع مقدس روایتی از شهدای هنوز بر جای مانده کانال ماهی دارد.

این فیلم نگاهی به وقایع پس از جنگ دارد و داستان چند خانواده را روایت می کند که در نقطه مشترکی به یکدیگر می رسند و در این میان عشق گمشده ای پیدا می شود. در واقع این فیلم تجلیلی از شهدای جاویدالاثر خواهد بود.

عوامل اصلی این فیلم سینمایی عبارتند از تهیه کننده: سعید سعدی، کارگردان: مریم دوستی، مشاور کارگردان و تدوین: آرش معیریان، نویسنده: مصطفی رستگاری، مدیر فیلمبرداری: مرتضی خان محمد، منشی صحنه: مریم شقاقی، صدابردار: رضا تهرانی، طراح چهره پردازی: محسن بابایی، موسیقی: کیان مقدم، صداگذار: مهرداد جلوخانی، مشاور هنری: محمدرضا شجاعی، جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوه های ویژه بصری: فرید فصیحی، رضا انصارین، طراح صحنه: میثم ماهان، طراح لباس: آزاد قوام، مدیر تولید: پیمان شیرخانی، مدیر تدارکات: یاسر سلیمانی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: امین مرادی راد و مشاور رسانه ای: احسان عباسی.