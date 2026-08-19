اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای کارفرمایان

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به تغییر رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از روش رسیدگی (بازرسی دفاتر) دستی و سنتی به روش مکانیزه از طریق توسعه و بهرهگیری از خدمات الکترونیک و هوشمند (مبتنی بر هوش مصنوعی) و استقرار «سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی» با هدف افزایش اعتمادسازی و رضایتمندی شرکای اجتماعی، تمامی تعاملات مربوطه از یکم شهریور ۱۴۰۵ در بستر الکترونیکی قابل انجام و پیگیری خواهد بود.
کارفرمایان به منظور پیشگیری از هرگونه وقفه در فرآیندهای قانونی، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و منوی کارفرمایان / بازرسی دفاترقانونی / سامانه دریافت الکترونیک اطلاعات دفاتر (خوداظهاری کارفرمایان)، «تکمیل اطلاعات و بارگذاری مستندات» را طبق مهلت مقرر انجام دهند.
به محض اطلاعرسانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و ظرف مهلت مقرر، کارفرمایان مشمول قانون مذکور مکلفند مستندات مالی و اطلاعات مورد نیاز سنوات درخواست شده را منحصراً از طریق سامانه جدید، تکمیل و ارسال کنند. دادههای ابراز شده پس از صحتسنجی با سایر سامانههای داخلی و کشوری، مبنای رسیدگی قرار خواهند گرفت.
اهداف هوشمندسازی بازرسی دفاتر قانونی
سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی جهت جمعآوری، مدیریت و تحلیل اطلاعات کارگاههای سراسر کشور با اهداف خاصی طراحی شده و در یک بستر دیجیتال، سادهسازی فرایندها و نظارت بر عملکرد آنها را ممکن میکند.
«تسهیل فرایند دریافت اطلاعات توسط کارگاهها از طریق فرمهای دیجیتالی ساده و کارآمد»، «ایجاد مکانیزمهای خودکار صحتسنجی اطلاعات برای جلوگیری از ورود دادههای نادرست»، «ایجاد یکسانسازی در فرایند انجام» و «هماهنگی، شفافسازی و بهبود فرایند بازرسی» بخشی از اهداف عملکردی سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی به شمار میروند.
همچنین «افزایش کیفیت گزارشات بازرسی دفاتر قانونی و پیشگیری از بروز خطاهای احتمالی»، «تقویت شفافیت، افزایش اعتماد و رضایتمندی شرکای اجتماعی سازمان» و «تقویت وحدت رویه و جلوگیری از تفاسیر احتمالی از مقررات و بخشنامهها و دستورات» از دیگر اهداف اجرایی شدن سامانه مذکور محسوب میشوند.
از سوی دیگر موضوعاتی نظیر؛ «سادهسازی فرایند تکمیل اطلاعات و کاهش پیچیدگیهای اداری»، « افزایش اعتماد به سازمان به دلیل شفافیت بیشتر»، «کاهش نیاز به پیگیریهای مکرر برای اصلاح دادهها»، «کاهش خطاهای اطلاعاتی در دادههای وارد شده توسط کارگاهها» و «افزایش سرعت فرایند تکمیل و صحتسنجی اطلاعات» را میتوان مجموعهای از مزایای مهم سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی برای کارفرمایان دانست.
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