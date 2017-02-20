آنجلینا جولی از کامبوج و سیاست و یک سال سخت سخن گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، بازیگر و کارگردان آمریکایی که برای پیش نمایش جدیدترین فیلمش در کامبوج حضور دارد از ساخت این فیلم سخن گفت و این که چطور این فیلم موجب شد تا او بیدار شود.

این بازیگر در مصاحبه‌ای اختصاصی و پیش از نمایش فیلم «اول پدرم را کشتند» که بر مبنای زندگی واقعی یکی از بازماندگان نسل‌کشی خمرهای سرخ در کامبوج ساخته شده، حضور یافت.

او گفت امیدوار است این فیلم که او کارگردانی‌اش را انجام داده بتواند به کامبوجی‌ها کمک کند تا بتوانند راحت‌تر درباره این دوران کابوس مانند حرف بزنند.

جولی که نماینده ویژه آژانس پناهندگان سازمان ملل است ابتدا کامبوج را برای ساخت فیلم «لارا کرافت: مهاجم مقبره» در سال ۲۰۰۱ دیده بود. او سپس پسرش مدوکس را از کامبوج به فرزندخواندگی پذیرفت.

وی در این باره گفت: به این کشور رفتم و عاشق مردمش شدم و با تاریخش آشنا شدم و همینطور فهمیدم که چقدر دانش من درباره دنیا کم است.

جولی گفت: این کشور برای من به منزله بیدار شدنم بود. همیشه از این کشور ممنون هستم. فکر نمی‌کنم هیچوقت بتوانم آنچه را این کشور به من داد به آن برگردانم.

فیلم «اول پدرم را کشتند» بر مبنای کتابی به همین نام نوشته لونگ اونگ ساخته شده است. خانم اونگ پنج سال داشت که خانواده‌اش مجبور شدند خانه‌شان در پایتخت را ترک کنند و از پنوم‌پن که تحت سلطه خمرهای سرخ بود خارج شوند.

بر مبنای برآوردها ۲ میلیون نفر که یک چهارم از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند تحت حکومت این رژیم کشته شدند.

جولی گفت: فکر می‌کنم این جنگ که ۴۰ سال پیش رخ داد و آنچه بر سر این مردم رفت هنوز به درستی درک نشده است.

این فیلم بیشتر از زبان محلی خمر استفاده کرده و جولی گفت در حالی که می‌خواست جهان را بهتر بشناسد رویدادهای کامبوج را شناخت و امیدوار است که بتواند به نوعی در این مسایل تاثیر بگذارد.

وی افزود: امیدوارم این فیلم کمک کند تا این مردم راحت‌تر به بیان مسایل‌شان بپردازند و بسیاری از بازماندگان آن روزها که داستان‌شان را برای بچه‌هایشان روایت نکرده‌اند این کار را انجام دهند.

این فیلم توسط نتفلیکس ساخته شده و شنبه در معبد آنگکور وات برای اولین بار اکران شد. این همان معبدی است که بخشی از «مهاجم مقبره» (تامب رایدر) در آن فیلمبرداری شده بود.

پیش از این نمایش جولی همراه ۶ فرزندش با پادشاه کامبوج نورودوم سیهامونی دیدار کردند. این پادشاه سال ۲۰۰۵ به جولی شهروندی کامبوج را برای تلاش‌های او برای محیط زیست این کشور و تاسیس بنیادی به این منظور اعطا کرد.

در عین حال حضور در کامبوج نخستین دیدار جولی و فررندانش پس از جدایی او از برد پیت در ماه سپتامبر بود.

عبور از دورانی سخت

این زوج سال ۲۰۰۴ زندگی مشترک خود را شروع و سال ۲۰۱۴ آن را رسمی کردند. جولی در این باره گفت: خیلی سخت بود. بسیاری از مردم خودشان هم در این موقعیت قرار گرفته اند. همه خانواده من در موقعیت سختی قرار گرفتند. تمرکز من بچه‌هایم هستند، بچه‌های ما.

وی افزود: ما برای همیشه یک خانواده باقی می‌مانیم همان چیزی که من همین حالا برایش تلاش می‌کنم. من تلاش می‌کنم تا راهی را پیدا کنم که مطمئن بشوم به نوعی ما را قوی‌تر و نزدیک‌تر می‌کند.

جولی اخیرا یادداشتی برای نیویورک تایمز نوشت که در آن به رییس جمهوری آمریکا پاسخ داد و از ممانعت ورود مهاجران ترامپ انتقاد کرد و از اوخواست تا به نوعی تصمیم‌گیری کند که موجب ایجاد ترس نشود.

او در این گفتگو تمایلی به صحبت مجدد درباره ترامپ نشان نداد اما گفت: مردم بزرگ‌تر از هر رییس جمهوری هستند. به کشورم ایمان دارم و هر چه در آن هست برای من ارزش‌هایی عزیز است.

وی افزود: فکر می‌کنم بسیاری از این چیزهایی که می‌شنویم که در ما ایجاد نفرت می‌کند و در جهت جدا کردن مردم از همدیگر و قضاوت بر مبنای نژاد مردم است، اصلا آمریکایی نیست. در این زمان از این که می‌بینم مردم سراسر جهان درباره برابری‌های مدنی و حقوق خود حرف می‌زنند شگفت‌زده هستم. در آمریکا هم می‌شنویم که مردم می‌گویند این حرف‌ها ضد آمریکا و ضد قانون اساسی است که من هم همینطور فکر می‌کنم.