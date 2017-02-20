اعضای هیات مدیره کانون راهنمایان گردشگری مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه‌ای که امروز دوم اسفندماه و در حاشیه دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری کل کشور در استان گیلان برگزار شد، اعضای هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری کشور مشخص شدند.

۱۲ نفر نامزد هیات مدیره شده بودند که از این میان امیر سبوکی، مهسا مطهر، اویس کیانی عباس، خرم روز و حسین دهقان به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین آیدین نظافت و بهنام افتخاریان نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.

یعقوب (مرتضی) حاجی‌زاده نیز به‌عنوان بازرس و مجتبی جماعتی نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری از اول تا چهارم اسفند در استان گیلان در حال برگزاری است.