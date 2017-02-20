عالیم قاسیم اف با پرواز همای در تهران کنسرت می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از رسانه های معتبر کشور آذربایجان از جمله خبرگزاری «ریپورت. آذ» طی روزهای اخیر از حضور دوباره عالیم قاسم اف خواننده شهیر موسیقی کشور آذربایجان برای برگزاری کنسرت در مرکز همایش های برج میلاد تهران طی روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفند ماه خبر داده اند.

در این کنسرت که بعد از کنسرت این خواننده جهانی کشور آذربایجان با ارکستر بادی تهران به نوعی تازه ترین اجرای زنده وی در کشورمان به حساب می آید، قرار بر این است که ۴۵ دقیقه از کنسرت به اجرای عالیم قاسیم اف و ۴۵ دقیقه نیز به اجرای گروه «مستان» به خوانندگی پرواز همای اختصاص پیدا کند.

انتشار خبر کنسرت مشترک عالیم قاسیم اف با پرواز همای در ایران توسط رسانه های معتبر کشور آذربایجان در حالی است که هنوز هیچکدام از موسسات برگزاری کنسرت و منابع رسمی دولتی در کشورمان خبر رسمی اجرای این کنسرت را منتشر نکرده اند.

ارکستر بادی تهران به سرپرستی سینا ذکایی طی روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه در تهران کنسرت مشترکی را با عالیم قاسیم اف اجرا کرده بود. در این برنامه مهم‌ترین و محبوب‌ترین قطعات موسیقی آذربایجان به صورت ارکسترال تنظیم شده بود که با خوانندگی عالم قاسیم اف روی صحنه رفت.