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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۳۳

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا؛

شکست استقلال برابر الاهلی امارات در پایان نیمه اول

شکست استقلال برابر الاهلی امارات در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الاهلی امارات با شکست نماینده ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مرحله گروهی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز دوشنبه با دیدار تیم های استقلال ایران و الاهلی امارات پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با پیروزی یک بر صفر الاهلی به پایان رسید. «دیوپ» در دقیقه 45 برای الاهلی گل زد.

در این دیدار که از گروه A مرحله گروهی در ورزشگاه شیخ راشد دبی برگزار شد دو تیم در نیمه اول بازی متعادل و کم حادثه ای را به نمایش گذاشتند که موقعیت های میزبان اماراتی کمی بیشتر از استقلال بود.

این تیم در یکی از معدود موقعیت هایی که به دست آورد روی یک ضربه ایستگاهی دروازه استقلال را با خطر جدی مواجه کرد اما سیدمهدی رحمتی این ضربه را دفع کرد.

الاهلی در بهترین موقعیت خود که در دقیقه ۴۰ ایجاد شد می توانست دروازه مهمان خود را باز کند اما مهاجمان این تیم از اشتباه علی قربانی خوب استفاده نکردند و در دو رفت و برگشت توپ را به بدن مدافع استقلال کوبیدند. 

درحالی که داور برای نیمه اول یک دقیقه وقت اضافه گرفته بود تیم الاهلی روی یک ضربه کرنر و اشتباه مدافعان استقلال در دفع توپ توسط «دیوپ» به گل برتری دست پیدا کرد.

کد مطلب 3912967
رضا خسروي

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