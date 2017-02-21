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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

شرایط شماره گذاری خودروهای مزایده ای اعلام شد

شرایط شماره گذاری خودروهای مزایده ای اعلام شد

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور، گفت: شهروندانی که تصمیم به شماره گذاری خودروی مزایده ای دارند، می توانند با حضور در مراکز شماره گذاری پلیس راهور برای شماره گذاری اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید روحی با بیان اینکه برای شماره گذاری خودروی مزایده ای، پرداخت دیون دولتی، عوارض شهرداری و دارائی، هزینه شماره گذاری الزامی است، افزود: متقاضی باید مدرک احراز هویت شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه معتبر، کاردکس تنظیم شده توسط مرجع مزایده گذار و همچنین مدرک سکونت مالک ارائه دهد.

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا ادامه داد: خودرو نباید در سن فرسودگی باشد. وسیله نقلیه مزایده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صورت دارا بودن سابقه شماره گذاری از شرط سن فرسودگی معاف هستند.

به گفته سرهنگ روحی، ارائه سند فروش کارخانه برای خودروهای تولید داخل یا اسناد گمرکی برای خودروهای وارداتی در صورت نداشتن سابقه شماره گذاری هم الزامی است. وسایل نقلیه مزایده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ستاد مبارزه با مواد مخدر، و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از ارائه سند فروش کارخانه سازنده معاف هستند.

کد مطلب 3913434

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