اولین همایش ملی دانشگاه سبز به میزبانی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه خلیج فارس پیش از ظهر چهارشنبه در این همایش با خوشامدگویی به مهمانانی که از دانشگاه های سراسر کشور در بوشهر حضور داشتند، به معرفی سابقه تاریخی خلیج فارس پرداخت و گفت: قدمت خلیج فارس به ۵۰۰ هزار سال قبل برمی‌گردد. رتبه سوم را از نظر وسعت در بین خلیج‌های دنیا دارد. عمیق ترین نقطه آن ۹۳ متر است و جزایر زیادی در این خلیج وجود دارند که بیشتر آنها متعلق به ایران است.

عبدالمجید مصلح اضافه کرد: بالغ بر هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز با خلیج فارس داریم. محور ارتباطی سه قاره آفریقا اروپا و آسیا است و اصلی ترین کانون نفتی دنیاست. ۱۵۰ نوع ماهی دارد. جنگ‌های زیادی در آن اتفاق افتاده از جمله جنگ کویت، اشغال عراق توسط آمریکا و جنگ نفت‌کش‌ها از جمله آنها است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس افزود: استان بوشهر ۲۳هزار متر مربع و یک میلیون و 30 هزار نفر جمعیت دارد که ۹۳۷ کیلومتر مرز دریایی دارد و بزرگترین منطقه صنعتی کشور در عسلویه قرار دارد و تنها نیروگاه اتمی کشور در بوشهر واقع شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت کشور، تولید ۷۰ درصد میگوی پرورشی، صید سالانه ۵۰ هزار تن آبزیان، ۲۳ پست اسکله صیادی از جمله شاخصه‌های استان بوشهر است.

مصلح گفت: بیش از ۳۵ درصد مردم در زمینه صید و صیادی فعالیت می‌کنند. رتبه اول بسته بندی خرما با ۳۰ صنعت بسته‌بندی و صنایع تبدیلی خرما را دارد و میزان واردات ۹ میلیارد دلار معادل ۷ میلیون تن و ارزش صادرات به انضمام میعانات گازی ۲۱ میلیون تن است.

وی ادامه داد: سال ۷۱ دانشگاه خلیج فارس با دو رشته عمران و مکانیک در بوشهر تاسیس شد؛ در حال حاضر چهار مرکز پژوهشی وابسته و ۸ دانشکده دارد، ۵۴ درصد رشته ها کارشناسی، ۳۳ درصد ارشد و بقیه دکتری و کاردانی رشته ها هستند و ۲۳۱ نفر عضو هیئت علمی داریم.

رئیس دانشگاه خلیج فارس خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید بیش از ۱۰۰ درصد رشد پذیرش روزانه دانشجو داشتیم و مقالات علمی پژوهشی از ۲۴۲ به ۴۹۷ عدد افزایش پیدا کرده است. طرح‌های پژوهشی از هشت طرح به ۳۰ طرح رسیده است و فضای آموزشی ۳۱ درصد رشد و فضای خوابگاهی ۹.۳ درصد سرانه دارد.