مدافعان استقلال ضعیف بودند/ انتظار معجزه نداشته باشیم

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتایج روز اول تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا گفت: استقلال خوزستان شروع خوبی داشت و توانست مقابل الفتح عربستان به یک پیروزی خوب دست پیدا کند. این تیم اگرچه با شرایط خوبی وارد این مسابقات نشد اما وحدت و همدلی که بین اعضای این تیم وجود داشت باعث شد تا آنها به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنند.

مدافع پیشین استقلال در خصوص شکست آبی پوشان تهرانی برابر الاهلی امارات گفت: استقلال که از ابتدای فصل افت و خیز فراوانی در لیگ برتر داشت در هفته های اخیر نتایج قابل قبولی کسب کرد و توانست خود را به بالای جدول برساند اما در مقابل الاهلی تیم همیشگی نبود و نتوانست آن صلابت خود را به نمایش بگذارد.

وی تاکید کرد: الاهلی نسبت به ما برتری عددی داشت. آنها توانستند حفظ توپ خوبی داشته باشند و از دو موقعیت به دست آمده نهایت استفاده را ببرند و به پیروزی دست پیدا کنند. ضمن اینکه خط دفاع ما روز خوبی را پشت سر نگذاشت.

مدافع پیشین استقلال تصریح کرد: نقطه ضعف استقلال کناره های این تیم بود که الاهلی توانست از آن به خوبی استفاده کرده و با دو سانتر به دو گل دست پیدا کند؛ اگرچه استقلال ۲۰ دقیقه ای فشار زیادی روی الاهلی آورد و یک گل زیبا هم به این تیم زد اما در ثانیه های پایانی به دلیل غفلت مدافعانش سه امتیاز بازی را از دست داد.

ورمزیار خاطرنشان کرد: زمان زیادی تا پایان دور اول مسابقات باقی مانده و منصوریان و دستیارانش باید با تمرینات منظم و برطرف کردن نتایج خوبی را در آینده کسب کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تیم های ایرانی سال هاست نمی توانند در لیگ قهرمانان موفق باشند، گفت: ساختار درستی در فوتبال ما وجود ندارد و ضعف های زیادی داریم. چیزی حدود ۲۲ سال پیش پاس و قبل از آن استقلال قهرمان آسیا شدند اما متاسفانه ما رشدی در فوتبال نداشتیم ولی کشورهای آسیایی با برنامه ریزی و سرمایه گذاری دقیق توانستند رشد قابل قبولی داشته باشند. حالا می بینیم که حتی تیم های عربی به قهرمانی در آسیا دست پیدا می کنند اما ما همچنان درجا می زنیم و فقط خوشحالیم که می توانیم از گروهمان صعود کنیم و همیشه در مرحله بعدی حذف شده ایم.

وی تاکید کرد: کشورهای دیگر با آوردن مربیان و بازیکنان حرفه ای به فوتبال خود سر و سامان بخشیدند ولی ما از بازیکنان خارجی استفاده می کنیم که کیفیت بالایی ندارند و حتی بعد از رفتن شان برای ما دردسرساز می شوند.

ورمزیار تصریح کرد: نباید انتظار معجزه از تیم های حاضر در لیگ قهرمانان داشته باشیم زیرا نه زمین تمرین خوبی داریم و نه مشکلات مالی برطرف می شود مثل همین استقلال خوزستان که قرار نبود به خاطر مشکلات مالی در لیگ قهرمانان حضور پیدا کند و در روزهای آخر آنقدر رسانه ها و مردم خوزستان فشار آوردند تا مسئولان به یاد این تیم افتادند و کمک کردند تا آبی پوشان خوزستانی به لیگ قهرمانان بروند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس و ذوب آهن توانستند یک امتیاز خوب را کسب کنند و امیدوارم تیم های حاضر در لیگ قهرمانان از شرایط میزبانی و حضور تماشاگران استفاده کرده و با پیروزی برابر حریفان به دور بعد صعود کنند.