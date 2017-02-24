باشگاه استقلال منتظر نظرنهایی وزیر درباره پرونده محرومیت فیفا

حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه روز چهارشنبه اعضای هیات مدیره باشگاه گفت: در این جلسه آقای افتخاری مدیرعامل باشگاه گزارشی را درباره مطالبات بازیکنان خارجی ارائه کردند. طبق اعلام افتخاری، با دو بازیکن سابق استقلال یعنی «هلمکه» و «لیام ردی» تسویه حساب صورت گرفته است ولی مطالبات «ساموئل» و «پروپچیچ» باقی مانده.

وی درباره اینکه آیا مهلت ۳۰ روزه فیفا به استقلال برای پرداخت مطالبات پرو پچیچ صحت دارد؟ خاطرنشان کرد: افتخاری چیزی در اینباره نگفت که آیا مهلتی تعیین شده است یا خیر. به هر حال ایشان و وکیل باشگاه در حال پیگیری و مذاکره هستند.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که چرا برخوردی با مقصران محرومیت باشگاه از نقل و انتقالات صورت نگرفت؟ تصریح کرد: ما گزارشی را تهیه کرده و به وزیر ورزش و جوانان ارائه دادیم. منتظریم نتیجه کار از طریق وزیر به باشگاه اعلام شود.

زمانی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد این گزارش به تغییر مدیران باشگاه منجر شود؟ گفت: اجازه بدهید نتیجه از طرف وزارتخانه اعلام شود. چون چیزی مشخص نیست نمی توان اظهارنظر کرد. این گزارش با همکاری خود وزارت تهیه شده است.

وی در ادامه در خصوص سفرش به عمان برای بازی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا و شکست این تیم در بازی نخست مقابل الاهلی امارات یادآور شد: بنده روز یکشنبه از طرف هیات مدیره به عمان می روم تا در بازی دوم کنار تیم باشم. در بازی با الاهلی بازیکنان ما عملکرد خوبی داشتند ولی روی کم تجربگی بعضی نفرات بازی را واگذار کردیم. مطمئنم با انسجامی که بین بازیکنان و اعضای تیم وجود دارد، در بازی دوم دست پر از زمین خارج خواهیم شد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره دریافت دو گل مشابه در دیدار با الاهلی از روی ضربه کرنر گفت: قطعا کادر فنی برای حل این مشکل برنامه دارد. فکر نمی کنم در مسابقات بعدی به این شکل گل بخوریم.