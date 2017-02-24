پیروزی تراکتورسازی مقابل سیاه جامگان در دقایق پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال، تیم های تراکتورسازی تبریز و سیاه جامگان از ساعت ۱۴:۳۰ امروز جمعه در مشهد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود تراکتورسازی خاتمه یافت.

ابتدا تیم سیاه جامگان توسط حسین بادامکی (۲۷) به گل رسید ولی درست در دقیقه پایانی نیمه نخست بود که محمدرضا مهدی زاده گل تساوی را برای تراکتورسازی به ثمر رساند.

در نیمه دوم هم حملات تراکتورسازی تا دقیقه پایانی راه به جایی نبرد تا در نهایت فرزاد حاتمی (۸۹) روی کرنر ارسالی و یک ضربه سر گل دوم تراکتور را وارد دروازه حریف کرد.

این بازی قرار بود هفته گذشته برگزار شود که به خاطر شرایط جوی نامناسب، به این هفته موکول شده بود.

تراکتورسازی با این برد ۴۴ امتیازی شد تا فاصله ۶ امتیازی اش با پرسپولیس را در بالای جدول حفظ کند.