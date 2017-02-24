به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، مقامات کاخ سفید حضور خبرنگاران برخی از رسانه های خبری داخلی و خارجی را در نشست خبری روز جمعه که با حضور «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید برگزار شد، ممنوع کردند.

خبرنگارانی از رسانه های خبری «سی اِن اِن»، «نیویورک تایمز»، «پولیتیکو»،‌ «بازفید» و بسیاری از مطبوعات خارجی که به طور معمول در نشستهای خبری کاخ سفید حضور می یافتند، از ورود به نشست روز جمعه منع شدند.

اما در مقابل خبرنگاران شبکه های خبری «اِن بی سی»، «اِی بی سی» و «فاکس»، «سی بی اِس»، «بریت بارت»،‌ «واشنگتن تایمز» و «شبکه خبری یک آمریکا» در این نشست حضور یافتند.

«آسوشیتدپرس» و «تایم» نیز این نشست را تحریم کردند.

کاخ سفید تاکنون در مورد این ممنوعیت توضیحی ارائه نکرده است.