به گزارش خبرنگار مهر، آبیپوشان برای اولین بار در سال ۱۳۷۰ حضور در برابر یک تیم عربستانی را تجربه کردند و در طی ۲۵ سالی که از آن تاریخ میگذرد، آبی پوشان ۲۰ بار دیگر در برابر تیمهای عربستانی در رقابتهای بین قارهای حضور یافتند که گرچه رقابت بین استقلال و تیمهای عربستانی پایاپای بوده، اما در مجموع آمار قدری به سود جمع تیم های عربستانی چربش دارد.
آبی پوشان تهران در مجموع ۲۱ بار با تیم های عربستانی بازی کردهاند که از این تعداد بازی، سهم استقلال ۷ پیروزی و سهم تیم های عربستانی نیز ۱۰ پیروزی بوده است. ۴ بار هم تقابل آنها با نتایج مساوی به پایان رسیده است.
آبی پوشان در مجموع ۲۹ بار به تیمهای عربستانی گل زدهاند و در مقابل ۲۱ بار از آنها گل خوردهاند. بیشترین تعداد بازی استقلال با یک تیم عربستانی به سوابق بازی این تیم با الهلال و ا لاتحاد بر میگردد. آبی پوشان تهران و آبی پوشان عربستان ۶ بار تقابل مستقیم داشته اند. همچنین آنها همین تعداد بازی را هم در مقابل الاتحاد داشتهاند تا بیشترین تقابل بین استقلال و این دو تیم صورت گرفته باشد.
استقلالی ها با الشباب ۴ بار و با الاهلی و النصر نیز هر کدام دو بار تقابل داشتهاند. این تیم یکبار هم با تیم الاتفاق بازی داشته که اتفاقا بهترین پیروزی آبی پوشان مقابل یک تیم عربستانی به همین دیدار با الاتفاق باز میگردد. دیداری که با حساب ۳ بر یک به سود آبی پوشان پایان یافت. استقلال و التعاون برای نخستین بار با هم دیدار خواهند داشت.
نکته دیگر در تقابلهای دو تیم این است که آبی پوشان هیچ گاه در شکستهایی که مقابل تیم های عربستانی داشتند، شکستی با تفاضل بیشتر از یک گل را تجربه نکرده اند. ضمن این که استقلال در سه بازی آخرش با تیم های عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم های الشباب (۲ بار) و الهلال (یکبار) شکست خورده است.
آرش برهانی و فرهاد مجیدی هر کدام با زدن ۴ گل به تیم های عربستانی بیشترین سهم را در گل زنی به این تیم ها دارند.
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